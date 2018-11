«Die Kübel müssen weg»

Es ist tragisch, was geschehen ist. In der Nacht auf letzten Samstag ist auf der Bahnhofstrasse in Utzenstorf ein Mofafahrer schwer verunfallt. Die Meldung erreichte die Polizei um 0.25 Uhr. Gemäss aktuellen Erkenntnissen ist der 79-Jährige von der Gotthelfstrasse her in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen, als er mit einem Betonelement zusammenprallte und stürzte. Drittpersonen kümmerten sich um ihn, bis die Rettungskräfte eintrafen. Trotz Wiederbelebungsversuchen verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind im Gang.