Die Kleine vom Land will das Image des Bankers korrigieren

Dass sich in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr nicht viel verändert habe, sei auch Ausdruck davon, dass die Bank kein Wachstum um jeden Preis anstrebe. Festhypotheken zu einem Prozent mit zehnjähriger Laufzeit seien für den Kunden zwar wunderbar, für die Bank aber stellten sie ein Risiko dar, gab Ritter vor den Medien zu bedenken.

Und nähme die Bank mehr Kundengelder an, stiege der Anteil, für den sie bei der Nationalbank Negativzinsen bezahlen müsste. Das schwierige Zinsumfeld führte denn auch dazu, dass der Geschäftsertrag um rund 8 Prozent abnahm. Gleichzeitig konnte die Bank allerdings dank tieferer Informatikkosten den Aufwand um 13 Prozent senken.

Es resultierte schliesslich ein Jahresgewinn von gut 4 Millionen Franken, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 4 Prozent entspricht. Dabei habe das Eigenkapital gestärkt werden können. «Die Sicherheit für Anleger und Aktionäre nimmt zu», fasste Ritter zusammen. Wieder wird pro Aktie eine Dividende von 10.50 Franken ausbezahlt, sofern die Generalversammlung am 18. Mai dem entsprechenden Antrag zustimmen wird.

Die Aktionäre werden auch das Präsidium des Verwaltungsrats neu zu besetzen haben. Mark Hess tritt aus Altersgründen von diesem Amt zurück. Als Nachfolgerin steht Michèle Etienne aus Schüpfen bereit. Sie arbeitet seit 2006 im Verwaltungsrat mit. Neu in den Rat gewählt werden soll der gebürtige Berner Renato Stalder. Er bringe Spezialkenntnisse in der Digitalisierung mit, sagte Ritter.

Denn nach wie vor ist die Bank herausgefordert, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Der Bankchef zeigte auf, wie stark die Bankgeschäfte an den Schaltern in den letzten Jahren abgenommen hatten. Von 2012 bis 2017 sanken die Transaktionen in Sumiswald um 15, in Hasle-Rüegsau um 22, in Lützelflüh um 28 und in Wasen gar um 37 Prozent. E-Banking und Kartenzahlungen nehmen weiter – wenn auch nicht mehr stark – zu.