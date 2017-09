Die Kirchgemeinde zieht ins Dorf

Im vormaligen Hotel-Restaurant Sonne ist seit vergangenem Frühling wieder Leben eingekehrt. Dies, nachdem das denkmalgeschützte Gebäude im Zentrum von Kirchberg letzten Dezember an die Casa X GmbH verkauft wurde. In der Liegenschaft befinden sich mittlerweile nebst dem Chinarestaurant und der Burn-out-Bar zwei Couiffeursalons, ein Nagelstudio, eine Fusspflegerin sowie eine Brocki mit integrierter Cafeteria.

Ende Monat zieht nun auch die Kirchgemeinde Kirchberg mit ihren Büros in den ersten Stock des Gebäudes. Dies im Sinne einer Zentralisierung der kirchgemeindlichen Anlaufstelle. Die Büros befanden sich bisher an zwei Standorten: im Wohnhaus von Pfarrer Lorenz Wacker auf dem Kirchhoger und bei Pfarrer Hannes Dütschler in Lyssach.

Der neue Standort sei gerade für ältere und gehbehinderte Personen um einiges einfacher zu erreichen, sagt der Liegenschaftsbesitzer Francesco Rizzo von der Casa X GmbH. Bereits Anfang April habe er von der Kirchgemeinde eine Anfrage bezüglich zu mietender Räume bekommen, erinnert er sich. Ende Mai wurde dann ein Fünfjahresvertrag abgeschlossen.

Grosser Renovierungsbedarf

Für Rizzo ist es ein Glücksfall, dass die Kirchgemeinde mit ihren Büros nun in die Dorfmitte einzieht. Wollte diese doch ursprünglich die Liegenschaft selber kaufen (wir berichteten). Aus verschiedenen Gründen zog sie sich allerdings vom Kaufvorhaben zurück. Für rund anderthalb Millionen Franken erwarb darauf Rizzo die Liegenschaft.

Doch ursprünglich sollte er das Gebäude nur schätzen. «Nicht wenige Leute rieten mir vom Kauf ab», sagt er heute lächelnd. Denn der Renovierungsbedarf war gross. Wie es dem damaligen Zeitgeist entsprach, wurden die Räume in den Siebzigerjahren mit viel Holz verschalt sowie die Decken tiefer­gelegt. Damit verschwanden so einige Bogenelemente aus der Gründerzeit.

Rückbau mit Überraschungen

Eigentlich sollten die drei Kirchgemeinderäume mit dem dazugehörigen Vorraum im nicht renovierten Zustand vermietet werden. Nachdem aber in einem Zimmer im Erdgeschoss ein alter Parkettboden zum Vorschein kam, war bei Rizzo das Interesse für mehr Ursprüngliches geweckt. «Ich machte überall Sondieröffnungen und dabei sind so einige bauliche Preziosen aus der Gründerzeit zum Vorschein gekommen», erinnert er sich. Innert kürzester Zeit bauten Handwerker die Räume der Kirchgemeinde zurück und renovierten sie.

Auch Rizzo legte Hand an. Und so gelang es, das Werk in nur zwei Monaten zu vollenden. Die hohen Räume mit den neuen Schallschutzfenstern haben Stuckaturelemente erhalten, der brüstungshohe hölzerne Wandfries prunkt im noblen Hellgrau der früheren Berner Herrschaftshäuser, und im Eingangsbereich dürfte ein ausladender Kronleuchter alle Blicke auf sich ziehen. Die Kirchgemeinde indes ­erhält zu moderatem Mietpreis repräsentable Büros. (Berner Zeitung)