Die Karten werden neu gemischt

Unter dem Titel: «Optimierung der Oberstufe» ging kürzlich ein Schreiben der Stadt Burgdorf an Lehrer, Eltern und Medien. Ab 2020 würden in der Oberstufe niveaugemischte Klassen mit innerer Differenzierung geführt. Was soll sich da genau ändern? So ganz ging das aus dem Schreiben nicht hervor. Ein Gespräch mit Martin Kolb, Präsident der Volksschulkommission, brachte Klarheit.