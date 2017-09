Die GLP will einen Rechtsrutsch verhindern

Vor vier Jahren haben sich die Grünliberalen (GLP) in Langnau zum ersten Mal an den Gemeindewahlen beteiligt. Auf Anhieb erreichten sie zwei Sitze im 40-köpfigen Parlament. Ihr Minimalziel sei es nun, diese beiden verteidigen zu können, sagt Präsident Sam Brechbühl.

Er ist es auch, der zusammen mit Michael Moser den Sprung in den Grossen Gemeinderat schaffte. Die zwei Bisherigen treten wieder an, mit ihnen kandidieren auf der GLP-Liste neun weitere Männer und zwei Frauen. «Wir streben einen dritten Sitz an», sagt Brechbühl. Das will die kleine Partei im Alleingang schaffen. Listenverbindung ist sie für die Parlamentswahlen keine eingegangen. «Es sind zwar verschiedene Parteien auf uns zugekommen», sagt Brechbühl. «Aber im Grossen ­Gemeinderat wollen wir selbst­ständig bleiben.»

Lange diskutiert

Anders verhält sich die GLP, wenn es darum geht, die künftige Exekutive zu besetzen. Auch hier tritt sie nun erstmals mit zwei Kandidaten an. Der bisherige Parlamentarier Michael Moser und Andreas Müller figurieren auf der GLP-Gemeinderatsliste. Doch Brechbühl macht sich keine Illusionen: «Mit unserem Wähleranteil ist die Chance auf einen Gemeinderatssitz relativ gering», weiss er. Trotzdem hoffen die Grünliberalen, mit ihrem Mitmischen einen Rechtsrutsch im Gemeinderat verhindern zu können. Deshalb sind sie hier mit der SP eine Listenverbindung eingegangen, in der Hoffnung, dass die Linke allenfalls von einem Restmandat profitieren könnte. Innerhalb der Partei sei dies intensiv diskutiert worden, ein Teil der Mitglieder hätte den Alleingang bevorzugt. Schliesslich habe man den Entscheid den beiden Gemeinderatskandidaten überlassen, erzählt Sam Brechbühl.

Verkehr und Energie

Zu zweit unter 40 Parlamentariern konnten die beiden GLP-Vertreter in der vergangenen Legislatur naturgemäss nicht gewaltigen Einfluss nehmen auf die Langnauer Politik. Trotzdem ist Brechbühl zufrieden. Immerhin habe er in Sachen Verkehrssicherheit etwa auf Gefahren im Bereich Burgdorfstrasse aufmerksam machen können. Sein Postulat hat der GGR im Sommer 2016 als erheblich erklärt und an den Gemeinderat überwiesen.

Es verlangt unter anderem, dass geprüft werde, «ob eine Fussgänger- und allenfalls Fahrradüberquerung bei der Eisenbahnbrücke zusammen mit Lidl und den SBB realisierbar ist». Und Michael Moser habe etwa die Diskussion um ein Energielabel angestossen, zählt Brechbühl weiter auf. Zudem habe er sich stark engagiert im Zusammenhang mit dem Vorstoss der Mitteparteien, der das Gemeindepräsidium aufwerten wollte. «Unsere Vorstösse wurden jedenfalls breit diskutiert, also konnten wir auch als kleine Gruppe etwas bewegen», stellt er fest.

Die Kandidaten der GLP. Gemeinderat: Michael Moser, Andreas Müller. Grosser Gemeinderat: Michael Moser und Sam Brechbühl (beide bisher), Hansjürg Heubi, Patrick Müller, Michael Egger, Patrik Eichenberger, Andreas Müller, Robert Hofer, Markus Thommen, Michael Stranner, Erika Röthlisberger, Anna Dillier, Sylvan Krähenbühl. (Berner Zeitung)