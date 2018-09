Die GLP spielte das Zünglein an der Waage

Einen Erfolg konnte die SP-Fraktion am Montagabend im Stadtrat immerhin verbuchen: Das Parlament wollte die Frage dis­kutieren, ob die Stadt Burgdorf für den Kauf von sechs Liegenschaften maximal 25 Millionen Franken ausgeben solle oder nicht. Mit 20 zu 18 Stimmen entschied sich eine knappe Mehrheit dafür, das Geschäft, das der Gemeinderat vorgelegt hatte, zu behandeln. Absehbar war dieses ­Ergebnis nicht. Denn die vorberatende Geschäftsprüfungskommission (GPK) hatte empfohlen, nicht auf dieses Begehren ein­zutreten.

Eingangs der Debatte sagte GPK-Sprecherin Karin Fank­hauser (FDP), die Stadt könne der Personalvorsorgestiftung Region Emmental (PRE), welche die Liegenschaften verkauft, bis zum Ablauf der Frist am 31. Oktober keine verbindliche Offerte einreichen. Dies, weil nach dem Stadtratsentscheid die sechzig­tägige Referendumsfrist eingehalten werden müsse. Enden würde diese also einen Monat nach der gesetzten Offerteneingabefrist. Kommt dazu, dass eine Volksabstimmung erst im Frühjahr 2019 stattfinden könnte. Zu spät für die PRE, die den Handel bis Ende 2018 abschliessen will.

Stadtpräsident Stefan Berger (SP) meinte, auch eine Offerte unter Vorbehalt sei verbindlich. Zudem müsse die PRE entscheiden, wie sie mit dem Vorbehalt umgehe, nicht der Stadtrat. Für Eintreten plädierte auch SP-Fraktionschef Peter von Arb. Er ver­stehe nicht, warum das Begehren ohne politische Diskussion ab­gehakt werden sollte.

«Ein Nein zum Eintreten ist der einzig vernünftige Entscheid.»Marcel Meier, SVP

Der Sinn des Parlamentes sei es doch, miteinander zu sprechen. Auch er­innerte er daran, dass sozialer Wohnungsbau im Volk ein Thema sei: «10 Prozent der Bevölkerung hat unsere Initiative für bezahl­bares Wohnen unterschrieben.»

Trotzdem plädierte Marcel Meier namens der SVP-Fraktion für ein Nichteintreten. Weder für die Stadt noch für die PRE könne eine Offerte wegen des möglichen Referendums verbindlich sein. Denn dass ein solches ergriffen werde, sei bei diesem «astronomischen Betrag» sicher. «Ein Nein zum Eintreten ist der einzig vernünftige Entscheid», forderte Meier.

«Verantwortungslos»

Zu einem diametral anderen Schluss kamen die Grünen. Das Geschäft sei viel zu wichtig dafür, es nicht zu behandeln. «Es geht um nachhaltige Raumentwicklung und auch um bezahlbare Wohnungen», sagte Fraktionssprecherin Franziska Cottier. Dem pflichtete Paul Krähenbühl (EDU) bei: «Der Stadt bietet sich die Chance, Wohnraum für Leute mit nicht so dickem Portemonnaie zu erhalten.»

Dieses Votum war Wasser auf die Mühle von Finanzdirektorin Beatrice Kuster Müller (EVP). Die Liegenschaften der PRE seien in sehr gutem Zustand: «Wir kaufen also nicht Katzen in Säcken.» Deshalb sei die resultierende Neu­verschuldung von 7,2 Millionen Franken tragbar. Komme dazu, dass sozialer Wohnungsbau «eine unserer Aufgaben ist». Aussagen, die Marcel Meier provozierten: «Eine Neuverschuldung ist verantwortungslos.» Die SVP setze sich für eine liberale Wirtschaftsordnung ein und lehne Eingriffe in den Markt ab. Die vom Ge­meinderat präsentierten Zahlen «scheinen uns zu optimistisch».

«Diese ein­malige Chance dürfen wir nicht Investoren überlassen.»



Franziska Cottier (Grüne)

«Eine lohnende Sache»

Von einem 25-Millionen-Rahmenkredit wollte auch BDP-Fraktionschef Yves Greisler nichts wissen. Die Stadt solle sich «nicht zusätzlichen Risiken auf dem Immobilienmarkt aussetzen». Urs Geiser (SP) dagegen meinte, dieser Liegenschaftskauf wäre eine lohnende Sache. Mit der Rendite könnte die Stadt «längerfristig Schulden abbauen». Franziska Cottier (Grüne) doppelte nach: «Diese ein­malige Chance dürfen wir nicht Investoren überlassen.»

Keine Bedenken, dass die Stadt mit diesem Immobilienkauf Investoren vor den Kopf stossen würde, hatte Tabea Bossard (EVP). Klar dafür, dass Burgdorf städte­baulich wirke, war GLP-Sprecher Philipp Schärf. Es gebe aber andere Möglichkeiten, sich für den sozialen Wohnungsbau einzusetzen, etwa durch Vorschriften für Investoren. Vom Handel mit der PRE wollte die GLP nichts wissen.

Die beiden Hüte

Wenn die Stadt mitbiete, habe dies keine negativen Auswir­kungen für Investoren, betonte Stadtpräsident Berger. Auch wisse man nicht, ob das maximale Gebot von 25 Millionen ausreiche. Zentral sei für ihn, dass für die PRE, bei welcher auch das Stadtpersonal versichert ist, das Beste herausgeholt werde. Berger reagierte damit auf Äusserungen von Yves Greisler (BDP).

Dieser hatte sich skeptisch gezeigt, dass der Stadtpräsident für den 25-Millionen-Kauf der PRE-Immobilien plädierte, gleichzeitig aber dem Stiftungsrat dieser Pensionskasse angehört. Deren Ziel müsse es sein, einen möglichst hohen Erlös zu erzielen. Bevor der Stadtrat zur Abstimmung schritt, rief Jürg Kämpf (FDP) in Erinnerung, dass Burgdorf nicht zu jenen 88 Prozent der Berner Gemeinden gehöre, die ein Nettovermögen hätten.

Mit 20 Nein-, 17 Ja-Stimmen und einer Enthaltung entschied das Parlament, dass die Stadt beim Immobilienverkauf der PRE nicht mitbieten darf. (Berner Zeitung)