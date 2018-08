Die Erste im Ort, die Letzte im Amt

In der Berner Zeitung vom Dienstag, 18. August 1998, war zu lesen: «Turnhalle: Der Weg ist frei».

Die Rede war von der neuen Turnhalle, die die Gemeinde Schangnau in Bumbach realisieren wollte. Der Bau sollte nebst der Turnhalle ein Feuerwehrmagazin und einen Schwingkeller umfassen. Kostenpunkt: 2,83 Millionen Franken; vom Kanton kamen 385'000 Franken «für die Bedürfnisse der Volksschule», sowie 155'000 Franken vom Sportfonds «zugunsten des Vereinssports».

Auch die Vereine beteiligten sich am Projekt, und zwar mit 31'000 Franken für die neue mobile Bühne. Mit dieser Anschaffung, so der Plan, wären in dem Gebäude dann auch Konzert- und Theateraufführungen möglich. Das Projekt hatte vorschriftsgemäss aufgelegen, und es waren keine Einsprachen dagegen eingegangen, der Weg zum Neubau war im August 1998 also definitiv frei.

Keine grosse Geschichte, könnte man denken. Trotzdem nannten die Schangnauer ihr Vorhaben ein «Jahrhundertprojekt». Auch, aber sicher nicht nur wegen der knapp 3 Millionen Franken, die es kosten sollte. Weit mehr fiel ins Gewicht, dass damit die erste Turnhalle überhaupt in der Geschichte Schangnaus entstehen würde – und der Ort als letzter im damaligen Amt Signau eine Einrichtung eigens zur körperlichen Ertüchtigung bekommen sollte.

Kein Wunder, zitierte der damalige SVP-Gemeindepräsident Ulrich Hadorn seinen Parteikollegen Adolf Ogi und sagte: «Freude herrscht.» Natürlich waren die Schangnauer schon früher auf die Idee gekommen, eine Turnhalle zu bauen. Ein weitaus teureres Projekt als das 1998 vorliegende hatten sie zehn Jahre zuvor aber abgelehnt.

Im September 1999 stand die neue Halle. Und seither wird sie genutzt, nicht nur, um darin zu turnen, Theater zu spielen oder Gemeindeversammlungen abzuhalten. Sondern auch – und wohl besonders gerne – um den berühmtesten und erfolgreichsten Bürger der Gemeinde zu emp­fangen und zu feiern: Beat Feuz. Sieht man das Bildarchiv dieser Zeitung durch, tauchen immer wieder Fotos von glücklichen Fans auf und irgendwo zwischen ihnen stets lächelnd der Skistar – zuletzt im April dieses Jahres, nach seiner erfolgreichen Olympiateilnahme.

Die Turnhalle in Bumbach steht also und tut ihren Dienst. Das wird so bleiben, auch wenn die Schangnauerinnen und Schangnauer momentan darüber diskutieren, das benachbarte Schulhaus abzureissen und neu zu bauen. «Die Halle ist von diesen Plänen in keiner Weise betroffen», sagt Gemeindepräsident Beat Gerber auf Anfrage. (Berner Zeitung)