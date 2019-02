Seit er vor drei Jahren das Gemeindepräsidium übernahm, sei er kaum mehr zum Skifahren gekommen, antwortet er auf eine entsprechende Frage. Vorher sei er oft jener gewesen, der auf der Skipiste in Bumbach, wo Feuz aufgewachsen ist, die ersten Spuren in den Schnee gezogen habe. «Ich ging oft schnell eine Stunde Ski fahren.»

Schnell vorbei

Jetzt konzentriert sich Gerber wieder auf das Geschehen am Bildschirm. «So geht das Rennen aber schnell vorbei», sagt er mit Blick auf die kurze Strecke. «Da hat man ja gar nicht Zeit, nervös zu werden.» Carlo Janka fährt – und enttäuscht. «Das habe ich geahnt, dass der bei dem Wetter…», kommentiert Gerber. Dann sinniert er darüber nach, wie gross die Enttäuschung wäre, wenn Feuz nicht erneut gewinnen würde. «Man würde es hinnehmen. Den Titel hat er ja, den kann ihm niemand mehr nehmen.»

Auch Dominik Paris misslingt die Fahrt. «Ich habe schon Bedenken, dass es Beat auch so gehen wird», sagt Gerber. «Ich habe ein ungutes Gefühl. Die Verhältnisse sprechen nicht für Beat.» «Er hat gesagt, er gebe das Beste», ruft sich Kathrin Gerber Feuz’ Versprechen in Erinnerung. Mit den Worten «Wir hoffen es» stellt sie die Tasse auf den Tisch, legt die Hände in den Schoss und schaut gebannt nach vorn. Feuz ist am Start. «Viel Glück, Beat», sagt der Gemeindepräsident. «Äh, die Bedingungen…», lautet sein Kommentar nach der ersten Zwischenzeit.

Als Feuz im Ziel auf dem dritten Platz landet, ist Beat Gerber zufrieden: «Bravo. Wenigstens Dritter. Bravo Beat. Wenigstens heil unten angekommen. Auch ein Grund, den Champagner zu öffnen.» Auf dem Tisch stand von Anfang an eine Flasche Prosecco bereit. Jetzt sei wohl niemand mehr oben, der dem Schangnauer den dritten Podestplatz streitig machen könnte, meint der Gemeindepräsident – und hat die Rechnung ohne Vincent Kriechmayr gemacht.

«Der macht jetzt dann schon noch einen Fehler», hofft Gerber. «Nicht dass der Österreicher noch zum Spielverderber wird…» Als er aber als Dritter ins Ziel fährt, entweicht dem Mund des überlegten Gemeindepräsidenten ein nicht allzu schlimmer, aber doch nicht ganz zitierfähiger Ausdruck. «Schade», kommentiert Kathrin Gerber das Schlussresultat. Doch Lamentieren über Unabänderliches ist nicht ihre Art. «Komm, jetzt öffnen wir den trotzdem», sagt sie und zeigt auf den Prosecco. Ihr Mann zögert nicht und lässt den Korken knallen.

Für Beat Gerber ist aber noch überhaupt nicht entschieden, dass im Frühling kein Feuz-Empfang stattfinden wird. «Es kommt darauf an, wie er im Weltcup abschliesst.» Sein Telefon bleibt an diesem Tag hingegen still.