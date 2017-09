Die Bibel der Langnauer Keramik

Selbst Bernhard Antener war überrascht. Auch dem Langnauer Gemeindepräsidenten war nicht bewusst, welch bedeutende Kunst die Hafner in seinem Ort vor langer Zeit geschaffen haben. Und so er ging es vielen. Auch solchen, die die Keramikausstellung im Langnauer Regionalmuseum Chüechlihus gesehen hatten. Dessen Leiterin Madeleine Ryser wusste zwar um die Qualität der Töpferware, die hinter Vitrinen seit Jahren bestaunt werden kann. Aber die Bedeutung der Sammlung, für die sie die Verantwortung trägt, sei auch ihr nicht bewusst gewesen, sagte sie im Anschluss an die Vernissage jenes Buches, das nun Klarheit schafft.

Wie ein Krimi

«Keramik aus Langnau» heisst das zweibändige Werk, das Andreas Heege zusammen mit An­dreas Kistler erarbeitet hat. Im Januar 2014 haben sie ihr Projekt gestartet mit dem Ziel, das Buch bis zum Jubiläum des 550-jährigen Marktrechts von Langnau präsentieren zu können. Sie haben es geschafft. Aber es gab viel zu tun. In 36 Museen weltweit stöberte der Archäologe Andreas Heege Keramik auf, die in der Zeit von 1672 bis 1910 in Langnau hergestellt worden waren. Dazu kamen 42 Privatsammlungen. Heege war auch in manchem Emmentaler Bauernhaus zu Besuch, wo man das alte Geschirr bis heute in Ehren hält. So kam er allein bei den Töpfen auf 1900 Stück.

«Das Buch erzählt auch die Wirtschafts- und Sozialgeschichte des oberen Em­mentals.»Jakob Messerli, Direktor des

Bernischen Historischen Museums

Als er an der Vernissage im voll besetzten Langnauer Hirschensaal davon erzählte, wie er versucht habe, die einzelnen Exem­plare dem jeweiligen Schöpfer zuzuordnen, erinnerte das an die Spurensuche eines Gerichtsmediziners. Denn die 56 Hafner, die nach Andreas Kistlers Nachforschungen alle Herrmann hiessen und miteinander verwandt waren, hatten es dem Archäologen nicht einfach gemacht. Selten fand sich eine Signatur auf den einzelnen Stücken. Also musste Heege etwa nach der Herstellungsart sortieren, Gefäss- und Henkelformen miteinander vergleichen sowie Dekortechniken und Motive unterscheiden. Als «Glücksfall» bezeichnete er, dass einzelne signierte Arbeitsgeräte (Model) erhalten geblieben waren. Um nachvollziehen zu können, was damit hergestellt worden war, habe der Schüpbacher Töpfer Ulrich Kohler sämtliche Model nachgebaut. «Das war sensationell», sagte Heege.

Die Geschichte von Langnau

«Traumhaft», «wunderschön», «einfach irre»: Andreas Heege ist fasziniert von der Qualität der Langnauer Keramik, die er in den letzten rund vier Jahren erforscht hat. Inzwischen könne er «jeden Teller lesen wie ein Handschriftengrafologe». Will heissen: Er sieht es dem einzelnen Teller an, welcher der 56 Hafner ihn hergestellt hat. Es seien übrigens immer die Männer gewesen, die die Teller beschriftet hätten. «Die Frauen lernten nicht schreiben. Sie lernten bloss lesen, und zwar Druckschrift, damit sie die Bibel lesen konnten», sagte Heege. Sein Buch ist denn auch mehr als ein Katalog und die wissenschaftliche Aufarbeitung der Langnauer Keramik. «Es erzählt ebenso die Wirtschafts- und Sozialgeschichte des oberen Emmentals», stellte Jakob Messerli an der Jubiläumsfeier zu 550 Jahren Marktrecht fest. Als Direktor des Bernischen Historischen Museums zeigte er sich deshalb «ausserordentlich froh», dass diese «erschöpfende Monografie» nun in der Schriftenreihe seines Museums erscheine.

Dank Sponsoren, die Andreas Heege «von Herisau bis Genf» in erstaunlicher Zahl gefunden hat, wird das Werk, das gut 800 Seiten umfasst und 4,8 Kilo wiegt, zu einem Jubiläumspreis von 49.50 Franken angeboten. Ein allfälliger Gewinn komme dem Regionalmuseum Chüechlihus zugute, sagte der Autor.

«Keramik aus Langnau» von An­dreas Heege, Andreas Kistler. Zur Geschichte der bedeutendsten Landhafnerei im Kanton Bern, Schriften des Bernischen Historischen Museums. Bis 28. 2. 2018 gilt der Jubiläumspreis von 49.50 Franken (zuzüglich Porto), allerdings nur für Bestellungen über die Gemeindeverwaltung Langnau. Sonst und ab 1. 3. 2018 kostet das Buch 78 Franken. (Berner Zeitung)