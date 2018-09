Die Autobahn wird überholt

Klar, es wird Nerven kosten. Denn eine Baustelle auf der Autobahn zehrt immer an den Nerven. Der Tag X, an dem die Baumaschinen auf der A 1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten auffahren, rückt näher. Über 70 000 Fahrzeuge donnern hier täglich durch. Der Bund als Eigentümer der Nationalstrasse sieht nun auf dem Mitte der Sechzigerjahre eröffneten Abschnitt Sanierungsbedarf. Die Kosten werden auf 166 Millionen Franken geschätzt. Die Arbeiten sollen bereits nächsten Frühling starten und drei Jahre dauern.

Langsameres Fahren wird unvermeidbar sein, die Geschwindigkeit muss im Bereich der Baustelle auf 80 Kilometer pro Stunde gedrosselt werden. Heute schon gibt es wegen Verkehrsüberlastung Staus auf diesem Abschnitt. «Aber die Bauarbeiten dürften kaum für zusätzliche Staus sorgen», betont Mark Siegenthaler, Mediensprecher des Bundesamtes für Strassen (Astra).

«Es soll so wenig Verkehrsbehinderungen wie möglich geben», sagt er weiter. «Grundsätzlich werden in beide Richtungen die zwei Fahrspuren offen bleiben.» Sie werden, je nachdem, wo gerade gebaut würde, unterschiedlich geführt – mal gegen aussen über den Pannenstreifen, mal in der Mitte der Autobahn, mal alle vier Spuren auf einer Autobahnseite.

Längere Spur zum Rastplatz

Betroffen von der grossen A-1-Sanierung sind fünf Gemeinden des unteren Emmentals: Rüdtligen-Alchenflüh, Kirchberg, Utzenstorf, Ersigen und Koppigen. Die acht Kilometer lange Strecke bis zur Grenze zum Kanton Solothurn muss generalüberholt und den heutigen Strassennormen angepasst werden.

Saniert werden Belag, Entwässerung, Mittelstreifen, Leitplanken. Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen werden erneuert. Aber auch die Überdeckung in Rüdtligen-Alchenflüh, alle weiteren Über- und Unterführungen, Stützmauern, Lärmschutzwände sowie die Wildüberquerung werden instand gesetzt. Zudem sind Anpassungen der Ein- und Ausfahrtsspur beim Utzenstorfer Rastplatz Chölfeld in Fahrtrichtung Bern vorgesehen: Der Beschleunigungsstreifen soll laut Siegenthaler von 210 auf 440 Meter, die Einfahrt von 128 auf 198 Meter verlängert werden.

Weil die Strasse aufgrund dieser Massnahmen zu nahe an den Oberholzbach kommen würde, muss der Bachverlauf auf einer Länge von 900 Metern ins Waldesinnere verschoben werden. Das Astra nütze die Gelegenheit dazu, den Bach gleichzeitig naturnaher zu gestalten, sagt Mark Siegenthaler. Die Gemeinde Utzenstorf muss für die Gewässerverlegung Land ans Astra abtreten.

Der Fahrplan

Die Strassenerneuerung gliedere sich in mehreren Bauphasen, die jeweils von April bis Oktober dauern würden, wie der Astra-Sprecher erläutert. Der Fahrplan zum jetzigen Zeitpunkt: 2019 wird im Aussenbereich der Autobahn gearbeitet, geplant sind unter anderem die Umlegung des Baches sowie die Verstärkung des Pannenstreifens. 2020 sind der Mittelbereich und die Fahrbahn Richtung Zürich an der Reihe. 2021 wird an der Fahrbahn Richtung Bern gearbeitet, und es werden Abschlussarbeiten vorgenommen. (Langenthaler Tagblatt)