Die Angst vor dem «dumme Gring»

Die Familientherapeutin Colette Grünbaum aus Winterthur leitete sie nun nicht dazu an, Übermenschen zu werden, um in jedem Bereich zu erfüllen, was man sich von ihnen wünschen könnte. Sie entlarvte vielmehr, was hinter dem Wunsch steckt, es allen recht machen zu wollen: die Angst vor Liebesverlust, vor fehlender Anerkennung und Wertschätzung. Das sei die Triebfeder dafür, dass Menschen Ja sagen zu Angelegenheiten, die sie eigentlich ablehnen möchten.

Eingeengt und ohnmächtig

Anhand einer Selbstbefragungsmethode namens «The Work», konzipiert von der Amerikanerin Katie Byron, rüstete Colette Grünbaum die Emmentalerinnen mit einem Instrument aus, das sie in Stresssituationen anwenden können. Es seien in der Kindheit entstandene Überzeugungen, die ihnen das Leben schwer machen könnten, sagte sie. Und die Zuhörerinnen steuerten fleissig Beispiele bei: Sie könnten deshalb nicht Nein sagen, weil sie sonst abgeschrieben würden, nicht mehr gefragt seien, man sie nicht mehr gern habe oder sie den Erwartungen anderer nicht mehr entsprächen.

Grünbaums Methode beruht nun darauf, verinnerlichte Überzeugungen wie «sonst hat er mich nicht mehr gern» zu hinterfragen und in Zweifel zu ziehen. Einer Zuhörerin fiel das schwer. «Ich habe es aber schon erlebt, dass er zwei Tage einen dummen Gring machte», sagte sie.

Die Referentin war um eine Antwort nicht verlegen: «Manchmal gewöhnen sie sich das ab, wenn sie merken, dass es nichts nützt.» Das war ein heiterer Moment. Doch die auf der Bäregg gehörten Äusserungen liessen erkennen, dass sich manche Frau zuweilen unsicher, eingeengt, unter Druck, fremdbestimmt und ohnmächtig fühlt. Eine sagte sogar, sie befürchte jeweils, es stimme etwas nicht mit ihr, wenn sie die Erwartungen der Umgebung nicht erfüllen könne.

Klarheit schaffen

Das war für eine Teilnehmerin die grosse Erkenntnis des Anlasses: «Dass ich nicht alleine bin mit dem Problem.» Und dass sie durchaus Nein sagen dürfe. Und zwar, wie die Referentin betonte, ohne lange Erklärungen. Denn solche würden bloss Tür und Tor öffnen für Manipulationsversuche und endlose Diskussionen. Wichtig sei es, zu unterscheiden zwischen eigenen Angelegenheiten, jenen der anderen und den Angelegenheiten Gottes, wozu sie etwa Naturgewalten zählte.

Grübeleien darüber, was der Partner oder die Nachbarin dächten oder anders machen sollten, brächten nichts als Spannungen. Allein durch das Differenzieren zwischen «was ist meine Angelegenheit, was die der anderen?» würden Missverständnisse ausgeräumt, sagte Colette Grünbaum. Das Umfeld der Frauen, die den Nachmittag auf der Bäregg verbrachten, hat, sofern die Botschaft richtig verstanden wurde, nichts zu befürchten. Die Therapeutin versicherte: «Vordergründig mag ein Nein Konflikte bringen, aber was ehrlich und authentisch ist, fördert auf die Länge den Frieden mit sich und anderen.»