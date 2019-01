Es tut sich was im Löwen Lauperswil. In den nächsten Tagen will Liegenschaftsbesitzer Jürg Rothenbühler erneut ein Baugesuch einreichen. Dies, nachdem 2015 das erste Vorhaben gescheitert war. «Obwohl damals das Projekt in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege entstanden ist, hat sich diese bei der Vorprüfung dagegen ausgesprochen.» Bemängelt worden sei vor allem die Parkplatzsituation, denn im ehemaligen Gasthof sollten Eigentumswohnungen entstehen.