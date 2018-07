Der langjährige Kampf des Ernst Wälti

Eigentlich ist alles klar: In den Naturschutzgebieten Gysnau­flühe und Oberburgschachen gilt seit 2007 respektive 2002 eine allgemeine Leinenpflicht für Hunde. Wer seinen Vierbeiner trotzdem freilaufen lässt und dabei erwischt wird, muss eine Übertretungsbusse von 100 Franken bezahlen.

Dass Hundebesitzer für solch ein Vergehen zur Kasse gebeten werden, ist Ernst und Trudi Wälti ein Dorn im Auge. Seit mehr als zehn Jahren kämpfen sie dagegen an.

«Natürlich kann man in diesen Gebieten den Hund an die Leine nehmen», sagt Wälti, «doch wenn ein Verbot keine Rechtfertigung hat, ist es willkürlich.» Deshalb sei er als Bürger gefordert, dies nicht widerspruchslos zu tolerieren.

Nicht nur die Wältis sind dieser Ansicht, auch 1800 weitere Hundefreunde der Region Burgdorf haben sich 2008 dem streitbaren Ehepaar angeschlossen. Nur, gefruchtet haben die Proteste bis heute nicht.

Der Kampf gegen den «bürokratischen Unsinn», wie es Wälti nennt, lässt ihn nicht verstummen. Genährt wird der Widerstand durch neue Erkenntnisse der Hundehalter. Dies nachdem dem Burgdorfer Juristen Fabio Righetti Einsicht in die Akten der Volkswirtschaftsdirektion betreffend Leinenpflicht gewährt worden war.

Dabei hatte er festgestellt, dass die 2009 eingeleiteten Änderungsverfahren, die eine Lockerung der Leinenpflicht zum Ziel hatten, wegen Einsprachen von Naturschutzorganisationen nicht weitergeführt worden seien. Ja, diese Opposition habe gar dazu geführt, dass die einst geplanten Änderungen schubladisiert worden seien.

Von Schubladisierung will Urs Känzig, Leiter der Abteilung Naturförderung (ANF) des Kantons Bern, auf Anfrage dieser Zeitung nichts wissen: «Die beiden Verfahren wurden ordnungsgemäss frühzeitig beendet und die Einsprechenden, die Gemeinden und die Petitionäre schriftlich informiert.» Das war im September 2009.

Der Blick auf die Kosten

Dieser Entschluss sei «aufgrund fachlicher, rechtlicher und verwaltungsökonomischer Überlegungen getroffen worden». Urs Känzig ist überzeugt, dass die Einsprecher gegen die Aufhebung der Leinenpflicht gute Chancen gehabt hätten, «vor Gericht recht zu bekommen».

Durch den Übungsabbruch hätten «unnötige Kosten» vermieden werden können. «Mit der Weiterführung des Verfahrens hätte der Schwarze Peter einfach an die Umweltorganisationen abgegeben werden können», betont ANF-Chef Känzig.

Doch dies habe sowohl seine Abteilung als auch der damalige Volkswirtschaftsdirektor Andreas Rickenbacher (SP) als «nicht korrekt» erachtet.

Der von Känzigs Vorgänger Thomas Aeberhard erarbeitete Vorschlag, der einen aus fachlicher Sicht vertretbaren Kompromiss zwischen den Anliegen der Hundehalter und den Zielen des Naturschutzes beinhaltet hatte, war damit vom Tisch.

Die «Möchtegern-Polizisten»

Die Leinenpflicht ist der eine Streitpunkt, deren Durchsetzung der andere. Besonders in die Nase sticht die Hundehalter der Einsatz von Personen der freiwilligen Naturschutzaufsicht, die im Auftrag der Abteilung Naturförderung in Wald und Feld mit mehr oder weniger Empathie zum Rechten sehen.

Bereits vor elf Jahren wandte sich ein Oberburger Unternehmer an den damaligen Naturschutzinspektor Thomas Aeberhard, weil «ein machtbesessener und seiner Kompetenzen nicht bewusster Möchtegern-Polizisten» seine Frau ungehörig gemassregelt hatte. Und dies, obwohl der Hund sein Geschäft ausserhalb der Naturschutzzone gemacht hatte.

Der Hundebesitzer hatte das Gefühl, dass der Naturschutzaufseher ein Psychopath gewesen war. Tatsächlich hatte auch ein Wildhüter festgestellt, dass die freiwilligen Aufseher zwar einen guten Job machten, im Umgang mit der Bevölkerung zeigten sie aber wenig Fingerspitzengefühl und psychologische Grundkennt­nisse.

Der Obergerichtsentscheid

Wohl ist der vorgenannte Aufseher nicht mehr im Dienst, geblieben ist aber bis heute die Bezeichnung Hobbypolizist. Das Komitee «Nein zur Leinenpflicht in den Naherholungsgebieten von Burgdorf» wandte sich deshalb im April dieses Jahres in einem Brief direkt an den aktuellen freiwilligen Naturschutzaufseher, zumal dieser bei der Pflege seines Hobbys «offenbar eine Vorliebe für die Schutzgebiete Gysnauflühe und Oberburgschachen» habe.

Rechtlich agiert er als verlängerter Arm der Volkswirtschaftsdirektion auf sicherem Boden. So bestätigte das bernische Obergericht ein Urteil des Regionalgerichts Emmental-Oberaargau, wonach ein Mann wegen Widerhandlung gegen das Naturschutzgesetz eine Übertretungsbusse von 100 Franken zu bezahlen hatte. Dies weil er im Naturschutzgebiet Gysnauflühe seinen Hund nicht an der Leine geführt hatte.

Das höchste kantonale Gericht verurteilte den Mann neben der Bezahlung der Busse auch zur Übernahme der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten von total 2200 Franken.

Seit mehr als zehn Jahren liegen sich nun die Burgdorfer Hundefreunde und die kantonalen Naturschutzfachleute in den Haaren. Ein Ende des Zwists ist noch nicht in Sicht. Zum einen, weil Ernst Wälti beharrlich an seiner Meinung festhält, die Leinenpflicht in den Naturschutzgebieten Gysnauflühe und Oberburgschachen sei willkürlich verhängt worden. Und zum anderen beklagen sich die Hündeler über das Auftreten des freiwilligen Naturschutzaufsehers.

Immerhin: Mit dem Ziel, in dieser Personalie eine Lösung zu finden, streckte Fabio Righetti im Herbst 2017 die Hand aus. In seinem Schreiben an den Generalsekretär der Volkswirtschaftsdirektion, André Nietlisbach, bat er um einen «deeskalierenden Dialog». Hiervon wollte dieser aber in seiner Antwort an Righetti nichts wissen.

Die Direktion habe ihren Standpunkt bereits zweimal «einlässlich» dargestellt: «Dementsprechend sehen wir keinen Grund, die Diskussion in dieser Angelegenheit weiterzuführen.» Inzwischen tönt es versöhnlicher.

Auf Anfrage dieser Zeitung liess Urs Känzig mitteilen, die ­Abteilung Naturförderung des Kantons Bern stehe für ein Gespräch «selbstverständlich zur Verfügung». (Berner Zeitung)