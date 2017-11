Der alte Mann und der Fahrstuhl

«Als Laiendarsteller wird es im Alter immer schwieriger, Theaterrollen zu erhalten», sagt Hans­peter Buholzer, kurz bevor er sich auf die Bühne des kleinen Langnauer Kellertheaters schwingt. Der 65-Jährige, der in Langnau an der Dorfstrasse ein Atelier für Text und Gestaltung betreibt, geht die letzte Probe ruhig an.

Und dies ist gar nicht einfach, denn das Stück bestreitet er selber. Ganz allein steht der Laiendarsteller auf der Bühne und führt den Monolog mit dem Titel «Der Liftverweigerer». Geschrieben hat das Stück der finnlandschwedische Autor Bengt Ahlfors. Als einzige Unterstützung steht Buholzer nur die Regisseurin Susann Rieben zur Seite.

Spricht nicht mit Topfpflanzen

Hanspeter Buholzer spricht auf der Bühne denn auch vom Alter und vom Älterwerden. Denn der Mann, den er spielt, ist alt und einsam. Er erzählt mit Selbstironie von seiner verehrten Filmdiva, seinem Leben ohne Hund und der Suche nach neuen Begegnungen und Gesprächspartnern an Anlässen wie Beerdigungen und Hochzeiten.

Und er erzählt auch, wie er sein ganzes Leben lang mit dem alten Lift in den siebten Stock fährt und wie der Lift sein Freund geworden ist. «Während der Fahrt kann man ihm viel erzählen», sagt der alte Mann auf der Bühne in Langnau und ergänzt, dass er nicht der Typ sei, der mit Topfpflanzen spreche.

Er soll Treppen steigen

Aber nun soll er Treppen steigen, befiehlt ihm die Ärztin. Denn Bewegung tue not. Doch mit wem soll er, als ärztlich verordneter Liftverweigerer, nun reden? Zumal die Leute im Haus kaum miteinander sprechen und sich eigentlich auch gar nicht kennen.

«Ja, es ist schon eine Herausforderung und sehr speziell, allein auf der Bühne zu stehen», sagt Hanspeter Buholzer, der in den vergangenen Jahren in Aufführungen des Theater- und Kunstvereins Langnau in verschiedene Rollen schlüpfte. Aber mit einem Lift zu reden, schade schliesslich niemandem.

Aufführungen: heute, 25. 11., um 20.30 Uhr und Sonntag, 26. 11., um 16 Uhr. Langnauer Kellertheater, Schlossstrasse 6, 3550 Langnau. www.keller-theater.ch (Berner Zeitung)