Der Zug ist noch nicht abgefahren

732 Mädchen und 786 Knaben haben in den letzten Tagen im Emmental und im Oberaargau die obligatorische Schulzeit abgeschlossen. Für 1518 Jugendliche beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt. Vor einem Jahr waren es noch 1659. Dies geht aus der sogenannten Schulaustretendenumfrage 2018 hervor, welche die Berufsberatungs- und Informationszentren (BIZ) des Kantons Bern durchgeführt haben. Gesondert erhoben wurden die Zahlen jener Schulabgänger, die keinen Schweizer Pass haben: 72 junge Frauen und 78 junge ­Männer.

Die neusten Zahlen zeigen, dass das von der kantonalen Erziehungsdirektion verfolgte Ziel des Direkteinstiegs der Schulabgänger in eine berufliche Grundbildung, ins Gymnasium oder in eine Fachmittelschule häufiger erreicht wird als noch im letzten Jahr: Waren es 2017 erst 74,7 Prozent, sind es nun bereits 80,9 Prozent. Entsprechend tiefer ist die Zahl jener Personen, die sich im Schuljahr 2018/2019 für eine Zwischenlösung entschieden haben, namentlich für das Berufsvorbereitende Jahr (BVS) oder für ein Praktikum. Von den Austretenden ohne Schweizer Staatsbürgerschaft setzen nur 63,3 Prozent ihre berufliche Laufbahn ohne Zwischenhalt fort (95 von 150).

30 Personen ohne Lösung

Von den 1518 jungen Menschen aus dem Oberaargau und dem Emmental, die der Berner Volksschule vor den Sommerferien den Rücken zugekehrt haben, werden 920 eine Berufslehre (Abschluss mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis oder Berufsattest) beginnen, 272 haben sich für den gymnasialen Weg entschieden und 36 für eine Fachmittelschule, 147 starten mit dem BVS, 16 mit einer Vorlehre, 73 mit einem privaten Brückenangebot oder einem Sprachjahr sowie 24 mit einem Praktikum. Am 1. Juni wussten nur gerade 30 von gut 1500 Personen nicht, wie ihre berufliche Zukunft aussehen wird. 9 Frauen und 11 Männer waren zu diesem Zeitpunkt noch auf der Suche nach einer Lehrstelle. Die restlichen 10 Schulabgänger waren unentschlossen oder werden ohne Ausbildung arbeiten.

Fast 200 Lehrstellen offen

Für all jene Frauen und Männer, die trotz verzweifelter Suche oder weil sie bisher bei der Berufswahl unentschlossen waren, noch in diesen Tagen auf der Suche nach einer Lehrstelle sind, ist der Zug trotzdem nicht abgefahren. Selbst wer nach den Sommerferien in einen Beruf einsteigen will, könnte dies tun. «Eine Lehre kann auch verspätet begonnen werden», sagt Brigitte Eggimann, Leiterin des BIZ Langenthal.

Ein Blick in den Onlinelehrstellennachweis des Kantons Bern für die Regionen Oberaargau und Emmental zeigt, dass aktuell noch fast 200 Lehrstellen nicht besetzt sind. Am grössten ist das Angebot in den Berufsgruppen Verkauf (36 offene Lehrstellen), Metall/Maschinen (27), Gebäudetechnik (24), Gastgewerbe (23), Bau und Elektrotechnik (je 11). Brigitte Eggimann rät Suchenden, zuerst bei dem jeweiligen Lehrbetrieb anzurufen und zu fragen, ob die Stelle noch frei ist, «dann soll sie oder er sich sofort bewerben».

«Ein Auszubildender muss nicht nur in seinem Betrieb mithalten können, sondern auch in der Berufsfachschule.» Brigitte Eggimann, Leiterin BIZ-Langenthal

Fakt ist allerdings, dass es in jedem Jahr Lehrstellen gibt, die nicht besetzt werden können. Dies einerseits darum, weil es an Interessenten mangelt, «andererseits, weil die Betriebe keine Lehrlinge gefunden haben, die den Anforderungen eines Berufes genügen können». In vielen Berufen seien die Anforderungen etwa als Folge der Digitalisierung tendenziell gestiegen, erklärt die BIZ-Leiterin, sodass gewisse Schulabsolventen die Voraussetzungen nicht mehr erfüllen könnten. Gerade für schwächere Realschüler sei der Zugang zu bestimmten Lehrstellen als Folge des geänderten Berufsprofils schwieriger geworden. Will heissen: Wenn bei den Leistungen ein gewisser Level nicht erreicht wird, verzichten Firmen oft auf die Anstellung einer beziehungsweise eines Auszubildenden.

Aber, und dies lässt bisher erfolglos nach einem Ausbildungsplatz Suchende hoffen: «Es gibt auch Betriebe, die einen Realschüler anstellen, obwohl sie lieber einen Sekundarschulabgänger hätten», weiss Eggimann. Möglich sei dies jedoch nur, wenn eine Firma genügend Ressourcen habe, einen Absolventen der Realschule so zu fördern und zu unterstützen, dass sie oder er «die Lehre erfolgreich abschliessen kann». In einer Branche, die dringend auf beruflichen Nachwuchs angewiesen sei, «ist der Druck grösser, Kompromisse einzugehen». Zu bedenken gebe es: «Ein Auszubildender muss nicht nur in seinem Betrieb mithalten können, sondern auch in der Berufsfachschule.» (Berner Zeitung)