Der Unfall veränderte viel, aber nicht alles

Eines Nachts im Sommer 2006 prallte Martin Friedli in Aeschau mit seinem Auto gegen zwei Tannen. Dabei wurde der damals 19-jährige aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt. Seither ist er «inkomplett gelähmt» und legt seine Wege im Rollstuhl zurück. Der linke Arm wurde verschont, aber die rechte Hand kann er nur dank einer operativen Nervenumleitung aus dem Brustbereich heraus leicht bewegen. «Die Beine spüre ich immer noch genau so wie andere Menschen», sagt Martin Friedli. Doch gehen kann er nicht mehr.

Einmal sei er aber aufgestützt am Barren wieder auf den Beinen gestanden. Doch dann fiel er hin. «Das habe ich jetzt immer ein bisschen im Hinterkopf, weshalb ich mich verkrampfe und es nicht mehr recht klappt.» Sein Ziel sei es, irgendwann wieder kurz aufstehen zu können, um sich zwischendurch zu strecken. Dafür besucht er zweimal wöchentlich die Physiotherapie. «Natürlich habe ich auch Leck-mich-Tage», erzählt er, das sei jedoch nicht anders als bei Menschen ohne körperliche Einschränkung.

Nottwil statt Rekrutenschule

«Grundsätzlich hat sich mein Leben seit dem Unfall positiv verändert», sagt Martin Friedli. Teil davon ist, dass er auf den 1. Januar 2018 das Geschäft seines Vaters, die Friedli Metallbau AG in Langnau, übernehmen wird. Als Junge hatte er noch von einer Ski- oder Fussballprofikarriere geträumt. Doch sein Talent reichte dafür nicht ganz aus, und so stand für ihn bald fest, dass er den Betrieb einmal übernehmen möchte.

Friedli junior absolvierte die Lehre zum Metallbauer. Doch nachdem er mit Freunden den Lehrabschluss in Lloret de Mar gefeiert hatte, machte ihm das Schicksal einen Strich durch die Rechnung. «Statt wie geplant die Rekrutenschule zu besuchen, verbrachte ich neun Monate in Nottwil», erinnert sich der heute 30-Jährige. Für ihn fühle es sich an, als hätte er ein Zwischenjahr gemacht.

Zurück in den Alltag

Als er das Schweizer Paraplegi-kerzentrum wieder verlassen konnte, war zu Hause schon alles bereit. «Die Wiedereingliederung war für mich sehr einfach.» Martin Friedli bezog die umgebaute, rollstuhlgängige Wohnung im Erdgeschoss seines Elternhauses. Und auch für Lifte in Haus und Betrieb hatte Vater Konrad Friedli bereits gesorgt. Zudem vergrösserte er das Büro, damit ein weiterer Schreibtisch Platz hatte. Und so startete Martin Friedli bereits ein Jahr nach dem Unfall die Zusatzlehre zum Metallbaukonstrukteur im Betrieb seiner Eltern.

«Natürlich habe ich auch Leck-mich-Tage.»Martin Friedli

«Dank den Menschen in meinem Umfeld ging alles sehr rasch.» Aber trotzdem nicht so einfach wie früher: Die Schule in Bern konnte er nur mit dem Taxi oder dank familiärem Fahrdienst besuchen. «Aber jetzt fahre ich bereits seit sieben Jahren wieder selbst Auto.»

Mit einer Hebebühne gelangt Martin Friedli selbstständig ins Automatikfahrzeug und bedient das Gas- und das Bremspedal mit einem Schultergurt. Für kürzere Strecken, wie beispielsweise seinen Arbeitsweg, greift Friedli auf ein Zugfahrzeug zurück. «Ein Elek­trorollstuhl kam für mich nicht infrage, weil diese sehr schwer sind und im Notfall nicht ein paar Treppenstufen hochgetragen werden können.»

Der veränderte Freundeskreis

Bei seiner Rückkehr nach Langnau erfuhr der junge Mann jedoch nicht von allen die Unterstützung, die er sich gewünscht hätte. «In den ersten Monaten nach dem Unfall hat es mir am meisten zu schaffen gemacht, dass ich zu vielen Freunden keinen Kontakt mehr hatte», sagt Friedli.

«Ich habe rasch gemerkt, wer hinter mir steht und wer nicht.» Und so habe er auch heute zu vielen Freunden aus der Zeit vor dem Unfall keinen Kontakt mehr. Doch im Gegenzug seien neue Menschen hinzugekommen: Vor ein paar Wochen hat er geheiratet.

Chiara und Martin Friedli wohnen nun in einem rollstuhlgängigen Haus in Langnau. «Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal heiraten werde, geschweige denn dass es eine solche Frau sein wird», erinnert sich Friedli an die ersten Jahre nach seinem Unfall. Das Paar will auch beruflich zusammenspannen: Chiara Friedli ist angehende Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen und wird die Buchhaltung der Friedli Metallbau AG führen.

Damit auch ihr Mann bei Zahlen und Marketing mitreden kann, schliesst er nächstes Jahr die zweijährige Ausbildung zum technischen Kaufmann ab. Auch in seiner Freizeit engagiert sich der Emmentaler: Er ist SVP-Mitglied im Grossen Gemeinderat Langnau und Verwaltungsrat des Vereins Dahlia.

Aussentermine teils delegiert

In seiner künftigen Funktion als Geschäftsführer der Friedli Me-tallbau AG will er das Rad nicht neu erfinden. «Das Geschäft läuft heute schon gut», erklärt er. Seit 1989 steht die Firma unter der Leitung von Konrad Friedli und hat vierzehn Angestellte. Martin Friedli ist froh, dass der 60-jährige Vater dem Betrieb noch einige Jahre erhalten bleibt.

Dadurch werde sich Martin Friedlis Arbeitspensum nach der Übernahme nicht wesentlich erhöhen. «Aber natürlich werde ich mehr Verantwortung haben, und ich muss schauen, dass wir weiterhin Aufträge erhalten.» Gespräche bei Kunden delegiert er wegen des Rollstuhls teils an seinen Mitarbeiter Reto Lüthi. Doch wenn immer möglich, möchte er selbst zu den Kunden fahren. «Langnau ist zum Glück ziemlich rollstuhlgängig.» (Berner Zeitung)