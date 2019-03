Inmitten des Blitzlichtgewitters steht Beat Wampfler. In seinem Käsehaus K3 in Burgdorf fand das Experiment statt. Mal nimmt er ein Stück seines Käses vor der Kamera in den Mund und verdreht genüsslich die Augen. Mal sucht er nach Antworten auf besonders kreative Fragen. «Was ist Ihr Lieblingsbakterium?», will ein junger Journalist wissen. Doch Wampfler fällt auch darauf prompt eine Antwort ein: natürlich das Milchsäurebakterium – wen erstaunts.

Flirt mit der Wissenschaft

Dass die Käsebeschallung so viel Aufmerksamkeit erregen würde, damit hätte er nicht gerechnet, sagt Beat Wampfler. Schon beim Start des Experiments im vergangenen Sommer erhielt er Anrufe von BBC, der «Japan Times» oder al-Jazeera.

Wampfler lancierte den Versuch aber nicht allein. Alles begann mit einem Flirt zwischen Wissenschaft und Praxis. Bei einem Speeddating an der Kulturnacht wurden Burgdorferinnen und Burgdorfer mit Forschern der Berner Hochschule der Künste (HKB) verkuppelt. Obwohl man sich kaum ein weniger prickelndes Ereignis als den sogenannten Praxistransfer vorstellen kann, sprang der Funke über. Und zwar bei Michael Harrenberg, Studiengangleiter an der HKB, und Beat Wampfler.

So begann im August das Experiment: Acht Laibe Emmentaler aus der Signauer Käserei von Anton Wyss wurden über sechseinhalb Monate konstant beschallt. Die Studenten und Wissenschaftler der HKB versahen im Käsekeller hölzerne Boxen mit Induktionslautsprechern. «Die Schallwellen gingen nicht über die Luft, sondern wurden direkt übers Holz auf den Käse übertragen», sagt Harrenberg. So ertönte die Musik nur noch gedämpft. Ansonsten wären die Beschwerden wegen des Lärms wohl vorprogrammiert gewesen. Denn wer will sich schon eine Mischung aus Yello, Mozart und Led Zeppelin in Endlosschleife zu Gemüte führen.

Nicht harmonisch

«Wir setzten bewusst auf ganz unterschiedliche Genres», sagt Harrenberg. Harmonisch und unharmonisch, schnelle und langsame Rhythmen, abrupte Wechsel oder konstant gleich tönende Beschallung – mit einer musikalischen Vielfalt hoffte man auf möglichst unterschiedliche Einflüsse auf die Bakterien bei der Reifung und somit auf den Geschmack. Doch ebenso persönliche Vorlieben der Beteiligten spielten eine Rolle.

So wählte Wampfler seinen Lieblingssong von Led Zeppelin: «Stairway to Heaven». WissenschaftlerHarrenberghingegen hatte einen weniger emotionalen Ansatz. Er entschied sich für einen tiefen Sinuston. Einen ganz anderen Geschmack haben die Studenten. Sie wählten Old School Hip Hop: Jazz von A Tribe Called Quest.