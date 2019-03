Routine haben Nicole D. Käser und Tobias Kälin aber ­inzwischen bei der Organisation des Kleinkunstfestivals «Die ­Krönung». Bereits zum 13. Mal findet dieses am Wochenende in Burgdorf statt. Dann wird das Publikum im Casino-Theater wiederum Kabarettisten, Artisten und Musikern verschiedene Adelstitel verleihen: vom König bis zur Gräfin. Zwar müsse man auch immer wieder etwas Neues bieten, sagt Käser. In diesem Jahr etwa mit dem Pantomi- men Christoph Staerkle. Doch ­grundlegend habe sich die ­Krönung in den 13 Jahren nicht verändert.

Die Niederlage

Angefangen hat alles mit einer Niederlage. Nicole D. Käser ­bewarb sich bei der Schweizer Künstlerbörse in Thun, einem der wichtigsten Anlässe der Schweizer Kleinkunstszene. Und wurde nicht genommen. «Als Trotzreaktion habe ich dann ein eigenes Kleinkunstfestival ins Leben gerufen.» Als Konkurrenz zur Künstlerbörse sieht sie die Krönung aber nicht. «Dafür sind wir zu klein.» Zu den Thuner ­Organisatoren habe man ein freundschaftliches Verhältnis.

2007 organisierten sie also die erste Krönung. Und seither fand das Festival zeitgleich jeweils auch im Osten der Schweiz statt, erst in Winterthur, heute in Aadorf. Jene Künstler, die am Freitag in Burgdorf auftreten, stehen am Samstag in Aadorf auf der Bühne und umgekehrt.

Das Publikum habe meist einen völlig unterschiedlichen Geschmack. «Einen Doppelkönig gab es nur selten.» Überhaupt sei es schwer vorherzusagen, wer bei den Zuschauern ankommen werde. So sei es vorgekommen, dass ein bislang unbekannter Künstler das Rennen machte. «Als Dominic Deville gekrönt wurde, kannte ihn zumindest hier in der Region noch niemand.»

Die Talente entdecken

Für Nachwuchstalente ein Sprungbrett sein, darin sieht Nicole D. Käser einen wichtigen Auftrag der Krönung. Denn für unbekannte Künstler werde es immer schwieriger aufzutreten.

Einerseits weil die Leute wegen des grossen Unterhaltungsangebots immer weniger bereit seien, sich etwas Neues anzuschauen. Andererseits weil es immer mehr Kabarettisten gebe, meint Nicole D. Käser.

Das hänge mit dem Aufkommen des Poetry-Slam zusammen. So hätten die Jungen heute viele Möglichkeiten, an solchen Anlässen aufzutreten und sich zu messen. «Einige wechseln dann später zum Kabarett.» Und hier gebe es eben weit weniger Auftrittsmöglichkeiten für Newcomer.

Wenn die jungen Künstler am Wochenende beim Publikum ankommen, haben sie nicht nur die Aussicht auf eine Krone. Sondern auch auf weitere Auftritte. In den Zuschauerrängen sitzen nämlich Programmverantwortliche der verschiedensten Bühnen.

Die Krönung geht am Freitag, 8. März, ab 19 Uhr und am Samstag, 9. März, ab 18 Uhr im Casino-Theater über die Bühne.