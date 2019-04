Schon als Kind hatte er die Idee, gleich neben seinem Elternhaus Reben anzupflanzen. Denn wenn es einen Platz gab, an dem die Sonne so stark auf den Wiesenhang brannte, dass Walter Oppliger die flirrende Hitze sehen und die Thermik spüren konnte, dann war es an diesem einen Ort in den Wynigenbergen, unterhalb der ehemaligen Käserei im Weiler Hofholz. Dort, wo in einem Gärtchen Gemüse und Salat wuchsen und ein Salbeistrauch wunderbar gedieh.