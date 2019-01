Im Löwen wird wieder gewirtet. Zwar nicht mehr ganz so wie einst, doch trotzdem kehren alte Elemente zurück. Vor zwei Jahren erwarb Stefan Haldemann das Gasthaus in Eggiwil von Adrian Hofer und suchte nach einem Pächter. Diese Suche gab der Landwirt aber zügig auf und baute Wohnungen sowie Gewerberäume in den nunmehr stillgelegten Gasthof.