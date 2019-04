Der Königsweg führt durch die Kuh

Lange Zeit war der Besuch der Schaukäserei in Affoltern eine relativ distanzierte Angelegenheit. Nur im Stöckli, wo noch nach ganz alter Väter Sitte über offenem Feuer Käse hergestellt wird, kam man mit Gerüchen der Milchwirtschaft in Kontakt. Wollten Touristen wissen, wie der Emmentaler produziert wird, mussten sie hinter Glaswänden stehend in die Produktion hinuntergucken, geschäftig hantierenden Käsern bei ihrer Tätigkeit zuschauen und sich von einer Stimme aus dem Kopfhörer alles erklären lassen.