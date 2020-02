«Viele sind wohl auch wegen Stucki gekommen», kommentierte eine Zuschauerin den Publikumsaufmarsch. Christian Stucki war im Vorfeld als Interviewgast für die Sportlerehrung in der Burgdorfer Markthalle angekündigt worden. Doch der 35-Jährige ist verletzt, er konnte sich am Freitagabend nur per Videobotschaft melden.