Der Hockeystar beim Siegermuni

Es muss ein fröhlicher Nachmittag gewesen sein, den die Gäste auf Unter Brandösch in Trub verbracht haben. Auf dem Hof der Familie Wüthrich lebt «Götschi’s Gruyère», der Siegermuni des Emmentalischen Schwingfests 2020 in Trubschachen. An diesem Nachmittag bekam der Stier Besuch von seiner Gotte, der Jodlerin Michelle Moser, und von seinen beiden Göttis, Schwinger Heinz Habegger sowie Eishockeyspieler Harri Pesonen.