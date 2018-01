Der Glücksbringer im schwarzen Gewand

Schwarzer Zylinder, rotes Tüechli um den Hals, Räppler in der Westentasche: In der Altjahrswoche ist Kreiskaminfegermeister Simon Sägesser als Glücksbringer unterwegs. Und kleidet sich dementsprechend in traditionellem Gewand. «Damit macht man den Leuten eine Freude», meint er. Zudem sei es Ausdruck des Berufsstolzes. Doch sei dieses traditionelle Bild ein zweischneidiges Schwert.

Einerseits wolle er zeigen, dass er einen Beruf mit langer Geschichte ausübe. Andererseits gelte es auch die modernen Seiten des Metiers hervorzuheben. «Der Beruf ist viel technischer geworden.» Man muss sich mit den unterschiedlichsten Heizsystemen auskennen: von Gas- über Holzschnitzel- bis zu Ölheizungen.

Eine solche gilt es denn als Erstes zu reinigen an diesem frühen Morgen. Mit der Taschenlampe sucht Sägesser den Schlüssel zu einem Mehrfamilienhaus in Aefligen, in dessen Keller sich die Ölheizung befindet. «Die Leute bringen uns schon ein sehr grosses Vertrauen entgegen», sagt er und holt den Hausschlüssel aus dem Versteck.

«Die Leute bringen uns schon ein sehr grosses Vertrauen entgegen.»Simon Sägesser

Bevor es mit der Reinigung losgeht, deckt der 35-Jährige den Boden feinsäuberlich ab. «Der Kaminfeger gilt zwar als dreckig, aber wir arbeiten sehr sauber», sagt er. Zu Beginn steht die Trockenreinigung an. Mit Bürsten und Staubsauger wird erst das Gröbste entfernt. Dann sprüht Sägesser ein alkalisches Mittel in den Heizkessel. Saure Rückstände von Russ und Schwefel werden so entfernt. Schwarz verfärbt fliesst das Schmutzwasser ab. Nun ist der glänzende Stahl wieder ­sichtbar.

Ein Schwall Russ

Staubiger geht es beim nächsten Einsatz zu und her. Die Holzschnitzelheizung auf dem Bauernhof der Familie Aebi muss ­geputzt werden. Sägesser öffnet das Törchen beim Kaminrohr, und schon kommt ihm ein Schwall Russ entgegen. Noch mehr Ablagerungen löst der ­Kaminfegermeister mit der Rollrute. Auf den Dächern rum­klettern muss er dank neuer Technik heute hingegen nicht mehr. Liess man früher eine Bürste beschwert mit einem ­Kugelteil den Kamin runter, haben heute praktisch alle Kamine ein Törchen. «Schwindelfrei zu sein, ist also nicht mehr wichtigste Berufsanforderung.»

Keine schwarzen Gesichter

Ebenso gehören Kaminfeger mit russgeschwärzten Gesichtern der Vergangenheit an, seit sie nicht mehr durch die Kamine hochklettern. Höchstens Lehrlinge hätten ab und an noch Russ im Gesicht, wenn sie sich im «Vergäss» mit schmutziger Hand am Kopf kratzen würden, sagt Sägesser und lacht.

Nach getaner Arbeit gönnt er sich eine kurze Pause. Die Hausherrin bringt Spitzbuben, Brunsli und Kaffee vorbei. «Das ist das Schöne, wenn man in der Altjahrswoche arbeitet», so der Kaminfegermeister. Überhaupt schätze er den Kontakt zu den Leuten. Und die Arbeit sei enorm abwechslungsreich.

Schon früh wusste der Bauernsohn aus Ranflüh, was er einst werden wollte. In der elterlichen Küche stand eine Holzfeuerung. «Wenn der Kaminfeger kam, habe ich immer fasziniert zugeschaut.» In seiner Familie sei sonst niemand Kaminfeger, deshalb habe man ihn mit seinem Berufswunsch erst etwas belächelt. Doch auch als es dann ernst galt, blieb er bei seinem Kindheitstraum, machte die Lehre in Sumiswald. Später arbeitete er in Bern «Nur Büezer bleiben wollte ich nicht.» So machte Sägesser schon bald die Meisterprüfung. Wie es der Zufall oder vielleicht das Glück will, wurde dann die Stelle in Burgdorf frei. Simon Sägesser wurde mit 29 Jahren zum damals jüngsten Kreiskaminfegermeister im Kanton gewählt.

Weniger Arbeit

Seither ist sein Geschäft stetig gewachsen, inzwischen beschäftigt Sägesser sieben Angestellte und zwei Lernende. Ein Wachstum dank schrumpfendem Markt: Wegen alternativer Heizsysteme wie Solarenergie oder Wärmepumpen müssen immer weniger Kamine gereinigt werden. So wurden 2015 im Emmental ­Kreise zusammengelegt. Seither hat Sägesser Kunden in 15 Gemeinden.

Wegen des geltenden Monopols ist er der einzige Kaminfeger in seinem Kreis. Das könnte sich jedoch schon bald ändern. Derzeit ist ein Vorstoss im Berner Regierungsrat hängig. Anfang 2020 könnte das Monopol aufgehoben werden. Es käme zu einer weiteren Umwälzung in einem Beruf mit langer Tradition. Sägesser aber blickt zuversichtlich in die Zukunft: «Wir werden uns so auch freier entwickeln können.»

(Berner Zeitung)