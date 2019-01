Eigentlich ist der Betrieb über die Festtage geschlossen. Dennoch fahren an diesem Morgen regelmässig Autos vor. Sei es, um Fleisch abzuholen oder ein Gut-Jahr-Geschenk, wie es im Emmental noch oft üblich ist, zu bringen. Christian Kopp ist bekannt. Seit 1988 betreibt er die Lohn- und Geflügelmetzgerei in einem Seitental in Heimisbach mit seiner Frau Anni.