Der Fischer, der an Insekten «chnüblet»

Das Auffälligste an Marinio Finkam sind seine Hände: Gross und kräftig sind sie, für einen Schreiner das passende Format. Konzentriert arbeitet der 36-Jährige an einer Arbeitsbank aus Schwarznussholz, sie steht in seinem Wohnzimmer im Familienhaus hinter der Sommerlinde in Rüderswil. Finkams Beruf lässt sich an den polierten Holzmöbeln ablesen. Allerdings geht er hier nicht seinem Broterwerb nach, sondern einer anderen Leidenschaft: Finkam bindet Fliegen, die er fürs Fischen einsetzt.