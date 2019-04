Der Erfolg des Märits setzt sich fort

Seit der Gründung im Jahr 2000 ist die Nachfrage stets gestiegen. Waren es anfangs 15 Stände, sind es heute 61. Der ursprüngliche Name des Märit war «Useputzete». Gegründet um, wie der Name sagt, nach dem Frühlingsputz in Estrich und Keller Aussortiertes loszuwerden. Heute wird an den Ständen in Lauperswil weit mehr angeboten. Nebst Handwerk waren an vielen Ständen Shabby-Chic-Artikel – Möbel und Gegenstände mit Patina – und sonstiges Selbstgemachtes zu finden.