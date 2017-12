Der Duft von tausend Kerzen

Früh hüllt sich der Tag in Dunkelheit. Bisweilen herrscht eine Kälte, die durch Mark und Bein dringt. Der Advent ist da. Man sehnt sich nach Wärme. Nach Licht. Nach Ruhe. Eine brennende Kerze kann diese Sehnsucht mildern. Der Duft von Zimt, Vanille oder Tannennadeln verbreitet eine wohlige vorweihnächt­liche Atmosphäre in der Stube. Vielleicht wurde die Duftkerze, die man gerade entfacht hat, in Utzenstorf gefertigt.

In der Kerzenmanufaktur Schulthess im Industriequartier werden jährlich circa 250 000 Kerzen – hauptsächlich solche mit Aromen – produziert. Pro Jahr werden 100 Tonnen Wachs verarbeitet, pro Tag sind das zwischen 400 und 500 Kilogramm mit einer Auswahl von zwölf bis sechzehn Farben und Düften. Das Besondere: Der ganze Herstellungsprozess basiert auf «reiner Handarbeit», wie Theo Schulthess betont.

Die Einzige in der Region

Der 67-jährige Chef mit dem schulterlangen, grau gekrausten Haar, das er locker zusammengebunden hat, in brauner Lederjacke und mit geknotetem Halstuch wirkt lässig, unkompliziert. Bei der Führung durch die Produktionshalle und das benachbarte Lager mit Outletverkauf wird er von seiner 34-jährigen Tochter Leonie Schulthess begleitet, die mit ihm den Familienbetrieb führt. Laut Theo Schulthess gibt es noch gut ein Dutzend Kerzenfabriken in der Schweiz, keine aber befinde sich im Raum Bern-Solothurn.

Reihe um Reihe

In der Produktionshalle wirbeln Düfte durcheinander. Sie einzuordnen, ist unmöglich. Die Kleidung wird noch Stunden später nach diesem Aromakonglomerat riechen. Ungewöhnlich, aber nicht unangenehm. Zylinder aus Karton sind auf Tischen aufgestellt, mehrere Reihen hintereinander, insgesamt 200 Laufmeter. Mitarbeiter gehen mit einem Messbecher in der Hand daran entlang und füllen das etwa 100 Grad Celsius heisse flüssige Wachs in die Kartonröhren.

Am Zapfhahn des Schmelzbeckens holen sie Nachschub. Die Flüssigkeit schimmert gelblich, grünlich, rötlich und deutet an, welche Farbe das Wachs im ausgetrockneten Zustand annehmen wird. Der synthetische Farbstoff auf Paraffinbasis in Form von Pulver oder Flocken wurde zuvor den geschmolzenen Wachsplatten beigemischt. Ebenso die Aromen aus verschiedenen Duftölen, wovon die meisten aus der französischen Parfümstadt Grasse stammen.

Gut eine halbe Stunde müsse das Wachs auskühlen, ehe der nächste Arbeitsschritt beginne, erklärt Theo Schulthess. «Dann», fährt er fort, «werden mit Eisenstäben Löcher in die noch weiche Masse gebohrt, die vorgewachsten Dochte eingeführt und die ­Löcher nochmals mit flüssigem Wachs übergossen.» Später werden die Kartonhülsen entfernt, die Kerzen mit dem Messer abgerundet, mit Gas abflambiert und zuletzt mit einem Etikett und einem Banner versehen in Kartons abgepackt.

Winter im August

Schulthess-Kerzen werden in der ganzen Schweiz verkauft – in Boutiquen, Drogerien, Geschenk- und Blumenläden, aber auch in Warenhäusern wie Manor, Loeb, Globus oder Toptip. 15 Prozent der Produktion werden ins Ausland exportiert, vor allem nach Deutschland. Günstig sind die Schweizer Kerzen nicht: Sie kosten je nach Grösse zwischen 10 und 50 Franken.

«90 Prozent der Kerzen, die in der Schweiz verkauft werden, stammen aus dem Import.»Theo Schulthess

Wenn es gegen Weihnachten zugeht und der Kerzenkonsum steigt, dann haben Schulthess und sein Team einen Teil der stressigen Zeit bereits hinter sich. Für sie geht die Winterproduktion bereits im August los. Anfang September würden die meisten Händler beliefert. «Sie wollen ab dann die Ware im Lager haben», so Schulthess. Jeweils im Frühling und im Herbst werden die Rezepturen für die fünfzehn neuen Duftnoten selber entwickelt. Nebst neuen Aromen wie heuer Nights in White Satin, Stress-Balance oder Waldmoos-Rosenholz kommen immer wieder Klassiker zum Zug: Blutorange, Zimt, Vanille oder Weihnachtszauber.

Bei null angefangen

Wenn Theo Schulthess von den Anfängen der Kerzenherstellung berichtet, tut er das lebhaft, mit Anekdoten ausgeschmückt und einem verschmitzten Lächeln. Er habe eine kaufmännische Lehre absolviert, aber schon bald sei ihm klargeworden, dass er nicht sein Leben lang im Büro sitzen wolle. «Von Kerzen hatte ich keine Ahnung. Ich machte es einfach», sagt er. «Weil ich für das Zubehör nicht viel Geld investieren musste.» Das war 1978. Er habe sich alles von der Pike auf selber beigebracht, so der Unternehmer.

«Von Kerzen hatte ich keine Ahnung. Ich machte es einfach.»Theo Schulthess

Dann erzählt er davon, wie er in einem alten Kuhstall gepröbelt hat. «Mit einem Kochherd mit vier Platten aus der Alteisensammlung und fünfzehn Pfannen aus dem Brockenhaus.» Er erzählt davon, wie er alles mit Wachs befüllt habe, was ihm in die Hände gekommen und innen hohl gewesen sei: von der Teebüchse über die Chianti-Flasche bis zu Toilettenpapierröllchen. Von seinen Experimenten mit Ölkreide. Und davon, wie er scheiterte. Nichts habe funktioniert – bis er per Zufall auf die Methode mit den Kartonröhren gestossen sei, die er noch heute anwendet und die laut ihm einzigartig ist.

Kerzen als Massenware

Die ersten zehn Jahre tüftelte Theo Schulthess in Deisswil und besuchte Märkte in der ganzen Schweiz. Doch der Absatz brach wegen Billigkerzen aus dem Ausland ein. Er habe auf Duftkerzen umgeschwenkt, die in Zylinderform ein Nischenprodukt seien, sagt der Chef. Denn Aromakerzen gebe es sonst fast nur in Gläsern. Bei normalen Kerzen sei die Konkurrenz von Massenware aus Osteuropa und China immens. «90 Prozent der Kerzen, die in der Schweiz verkauft werden, stammen aus dem Import.»

Fünfmal ist Schulthess mit seinem Unternehmen in vierzig Jahren umgezogen. Vor zweieinhalb Jahren hat sich die Firma in Utzenstorf niedergelassen. Heute beschäftigt sie im Schnitt zwölf Angestellte und macht einen Jahresumsatz von 1 bis 1,2 Millionen Franken. (Berner Zeitung)