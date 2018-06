Der Bus soll öfter und weiter fahren

Kaum jemand hätte wohl er­wartet, dass es doch noch einmal so weit kommt. Seit Jahren schon kämpfen die Behörden von Kirchberg für eine bessere Anbindung der Industrie Neuhof an den öffentlichen Verkehr.

Das Gewerbeviertel hat sich stark entwickelt; seit gut sieben Jahren führt dort beispielsweise der Detailhandelsriese Aldi Suisse eine Filiale. Auch die Automatenbetreiberin Selecta hat sich dort niedergelassen. Aber ein Bus fährt bis heute nicht bis zu diesen Unternehmen.

Das könnte sich bald ändern, denn jetzt fehlt nur noch die ­Zustimmung der Kirchberger Stimmberechtigten. Am kommenden Montag entscheiden sie an der Gemeindeversammlung über einen dreijährigen Versuchsbetrieb für die Verlängerung der Buslinie 467 bis zum Bahnhof Aefligen.

Der Anteil, den die Gemeinde berappen müsste, ist allerdings nicht gerade klein: Kirchberg müsste in den drei Jahren gemäss Offerte der Betreiberin Busland AG, Tochter der BLS, insgesamt 940'000 Franken übernehmen.

Gescheiterte Bemühungen

«Wir führen seit über zehn Jahren Gespräche darüber, den Norden des Industriegebietes endlich mit dem Bus erschliessen zu lassen», sagt Gemeinderatsprä­sidentin Marianne Nyffenegger (SVP). Verschiedene Varianten seien geprüft worden, die jedoch an fehlenden Ressourcen der Busland AG oder den zu hohen Kosten gescheitert seien.

Dann nahm die Regionalkonferenz Emmental 2016 einen neuen Anlauf, die Linienverlängerung beim Kanton für das Angebotskonzept öffentlicher Verkehr 2018 bis 2021 durchzubringen. Der Grosse Rat gab letztlich grünes Licht für einen Versuchsbetrieb.

Kürzlich sei die de­finitive Zusage des zuständigen Amtes für öffentlichen Verkehr eingetroffen, sagt Marianne Nyffenegger. Die Erschliessung der Industrie sei für die Zukunft der Gemeinde und deren Attraktivität wichtig, betont sie. «Es ist eine einmalige Chance. Gerade auch, wenn man an den Spardruck bei Leistungen im ÖV denkt.»

Im Halbstundentakt

Aktuell fährt der Bus 467 von Montag bis Freitag zu den Hauptverkehrszeiten morgens, mittags und abends via Solothurnstrasse in die Grossmatt bis zum Wendepunkt nach der Autobahnunterführung. Der grösste Teil des Industriequartiers ist heute also nicht erschlossen.

Sagt das Stimmvolk Ja zur verlängerten Linie, würde der Bus ab dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember dieses Jahres bis nach Aefligen weiterfahren. Dabei sind nebst dem Bahnhof Aefligen drei weitere neue Haltestellen geplant: In­dustrie Süd, Mitte und Nord.

Neu würden zudem die bereits be­stehenden Haltestellen im unteren Dorfteil im Halbstundentakt bedient: von Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr und am Samstag von 7 bis 18 Uhr zum Bahnhof Burgdorf und weiter nach Oberburg beziehungsweise in der Gegenrichtung bis nach Aefligen.

«Vom dichteren Takt profitiert die Bevölkerung in den dortigen Wohnquartieren. Ebenso die Nutzer der Sporthalle Grossmatt und des Saalbaus», sagt Rats­präsidentin Nyffenegger. Und im Dorfzentrum ab Haltestelle Post brächte das in Verbindung mit der Linie 466 sogar einen durchgehenden Viertelstundentakt in Richtung Burgdorf.

Unternehmen zahlen mit

Zwei Drittel der Kosten muss die Gemeinde an den Versuchsbetrieb zahlen. Die Busland AG rechnet mit 1,4 Millionen Franken für die drei Jahre. Der Kanton steuert rund eine halbe Million bei. Nach Abzug der Verkehrserlöse bleiben für die Gemeinde Nettokosten von eben 940'000 Franken.

Wird die nötige Be­nutzerfrequenz erreicht, wird die neue Linienführung ins Grundangebot des Kantons aufgenommen und der Gemeindeanteil reduziert sich. Wie viele Passagiere pro Fahrt einsteigen müssen, damit das Soll erfüllt ist, sei derzeit noch nicht festgelegt, sagt Nyf­fenegger.

«Bis jetzt liegen Zusicherungen von total 243'000 Franken vor.»Marianne Nyffenegger

Gemeinderatspräsidentin

Punkto Kosten kann die Gemeinderatspräsidentin aber auch positive Nachrichten vermelden: Die Exekutive habe mit Unternehmen an der Solothurnstrasse und in der Industrie Neuhof verhandelt. Einige seien gewillt, den Versuchbetrieb finanziell zu unterstützen. Bis jetzt liegen laut Nyffenegger Zusicherungen von total 243 000 Franken vor. Noch stünden Gespräche und Stellungnahmen aus. «Wir gehen davon aus, dass der Betrag noch höher ausfällt.»

34 000 Franken von Aefligen

Im Übrigen beteiligt sich auch Aefligen im Rahmen der zusätzlichen ÖV-Punkte: Laut Gemeinderatspräsident Urs Frank liegt der Anteil für drei Jahre bei total circa 34'000 Franken.

Diese wiederkehrenden Kosten liegen in der Kompetenz des Gemeinderates. Frank erachtet die Verlängerung der Buslinie als sinnvoll: «Damit haben die Bürgerinnen und Bürger einen direkten Anschluss ins Zentrum von Kirchberg. Also eine direkte Verbindung zum Beispiel zum Ärztezentrum, zur Apotheke und Drogerie sowie zur Bank und somit zum Bancomaten.» (Berner Zeitung)