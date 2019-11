Der Bären geht wieder auf

Die Gläser oberhalb der Theke sind eingereiht, die Tische und Stühle stehen an ihren Plätzen, Vorhänge und Bilder sind aufgehängt. Dennoch gibt es noch so einiges zu tun, bis Manuela und Thomas Gerber am Donnerstag, 5. Dezember, den frisch renovierten Bären in Röthenbach für die Gäste öffnen.