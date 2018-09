Der American Dream einer Emmentalerin

Zwischen See und Bergen steht das «Baby» von Monika Schenk aus Trubschachen: der zum Coiffeurgeschäft umgewandelte 48-jährige Airstream. Im Februar dieses Jahres konnte sie erstmals Kunden in ihrem amerikanischen Wohnwagen empfangen. «Der aktuelle Standort ist wie ein Sechser im Lotto für mich», freut sich Schenk.

Denn der silbermatte, neun Meter lange Wagen steht im Moment auf dem Gelände des Deltapark-Wellnesshotels in Gwatt bei Thun. Mit pochendem Herzen habe sie vor gut einem Jahr bei der Hotelleitung um einen Standplatz angefragt. «Ich gebe zu, es sind Tränen geflossen, als ich die Zusage erhielt», sagt die junge Frau.

Umbau in Hamburg

Schon immer hatte sie den Traum, etwas Eigenes, Ungewöhnliches aufzubauen. Die Idee des Coiffeurgeschäfts in einem Wohnwagen hatte die 32-Jährige mitten in der Nacht. «Es war mir wichtig, etwas zu finden, mit dem ich flexibel und mobil bin», sagt die reisefreudige Emmentalerin.

Und als der Wagen nach eineinhalb Jahren Planung und Umbau schliesslich in Thun eintraf, sei wiederum kein Auge trocken geblieben. Zusammen mit einer auf den Umbau von Airstreams spezialisierten Firma aus Hamburg hat Monika Schenk ihren Traum verwirklicht. «Wir waren fast täglich per E-Mail und Telefon in Kontakt, und ich war sechsmal in Hamburg.»

«Ich hatte klare Visionen, wie es am Ende aussehen sollte.»Monika Schenk

Denn der Umbau zum Coiffeursalon sei auch für die Techniker neu gewesen. «Und ich hatte klare Visionen, wie es am Ende aussehen sollte.» Zeichnungen mit Massangaben und Texte habe sie der Firma geschickt, damit auch wirklich alles so würde, wie sie es sich wünschte. Und es hat sich gelohnt: «Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.»

Das Geschäft läuft

Auch bei den Kunden scheint der europaweit einzigartige «Hair­stream» anzukommen. «Das Geschäft läuft gut», sagt Monika Schenk. Besonders freute sie sich über einen kurzen Besuch eines Hotelgastes: «Er kam extra zu mir, um mir zu meinem Mut und dem schönen Salon zu gratulieren.» Unter dem Namen «Moments in Style» hat sie sich im Frühjahr selbstständig gemacht.

Dank ihrer 15-jährigen Tätigkeit als Hairstylistin könne sie bereits auf viele Stammkunden zählen, die teils sogar aus dem Emmental ins Berner Oberland reisten, um im Hairstream Platz zu nehmen. «Ich halte mir jedoch jeden Tag zwei Stunden frei, um auch die Hotelgäste des Deltaparks spontan bedienen zu können.»

Viel investiert

Der Wagen ist ausgestattet mit einem kleinen Empfangstresen, einer Toilette, einem Lagerraum, einer Sitzecke und einem einzigen Arbeitsplatz. Die Atmosphäre ist hell, modern und blitzblank. Sie habe sich bewusst gegen mehrere Bedienungsplätze entschieden. Denn: «Die Kunden geniessen die Privatsphäre.»

Die Herren- und Damencoiffeuse hat sieben Jahre in Teilzeit in einer Landschaftsgärtnerei gearbeitet. Dort habe sie den Umgang mit grossen Autos und Maschinen gelernt. «Heute macht es mir sogar richtig Spass, den Wohnwagen rückwärts zu verschieben.» Damit das möglich ist, hat die Trubschacherin die Anhängerprüfung absolviert und sich ein passendes Zugfahrzeug angeschafft: einen Pick-up.

Welchen Betrag die junge Frau in ihren Traum investiert hat, will sie nicht preisgeben. Doch eins steht fest: Sie investiert enorm viel Zeit. Nur sonntags und dienstags bleibt der mobile Haarsalon geschlossen. An Dienstagen bietet Monika Schenk Stilberatungen und Brautstylings ausserhalb des Airstreams an.

Dass nebst diesen Arbeitszeiten manchmal nicht viel Freizeit bleibt, stört Monika Schenk nicht. Oft arbeitet sie bis spätabends oder fährt schon um halb sechs Uhr los, um die Wohnwagenkarosserie der täglichen Pflege zu unterziehen.

Wie lange der Hairstream in Gwatt stationiert bleibt, lässt Monika Schenk offen. (Berner Zeitung)