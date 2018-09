«Den sozialen Auftrag erfüllt»

Der Schock sass in Langenthal und im ganzen Oberaargau tief: Ende Mai 2017 kündigte die Ammann Group an, 130 Stellen vom Standort Langenthal ins Ausland zu verlagern. In einem Interview mit dieser Zeitung erklärte Geschäftsführer Hans-Christian Schneider damals, es sei unmöglich, am Standort Langenthal profitabel zu arbeiten. «Die Produktion in Langenthal ist seit langem defizitär.»

Als Hauptgründe für die Verlagerung der Produktion nannte Schneider externe Faktoren: den starken Franken und die sinkende Nachfrage. «Wir haben alles Denkbare unternommen, um weiterhin hier produzieren zu können», betonte der Geschäftsführer Ende Mai 2017. Doch der Entscheid stand fest.

Nach den ausgesprochenen Kündigungen erarbeitete die Gewerkschaft Unia zusammen mit der Personalkommission von Ammann sowie den Betroffenen ein Vorschlagspaket. Und die Gewerkschaft übte zugleich scharfe Kritik am Vorgehen des Konzerns: «Die geplanten Massnahmen sind nicht nachvollziehbar», sagte Branchenleiter Manuel Wyss damals.

Das Unternehmen hüllte sich daraufhin in Schweigen: «Wir nehmen dazu keine Stellung», war die einzige Antwort, die man von Pressesprecher Daniel Müller auf Anfrage zum Massnahmenpaket erhielt. Hans-Christian Schneider gab keine weiteren Interviews mehr.

Abbau bis Ende Jahr

Nun, über ein Jahr später, gibt Ammann doch Auskunft. «Es wurden 128 Stellen in mehreren Phasen abgebaut», hält Daniel Müller auf Anfrage fest. Der Grossteil der Mitarbeitenden sei bereits bis Mitte 2018 aus der Firma ausgetreten. Bis zum Jahresende werden alle weiteren von dieser Massnahme betroffenen Angestellten ebenfalls das Unternehmen verlassen haben.

«Alle betroffenen Mitarbeiter wurden in einem von Ammann organisierten und finanzierten Job-Center betreut», so Müller weiter. Dank dieser Einrichtung hätten bisher 98 Prozent der Betroffenen eine nachhaltige Lösung gefunden. Drei Mitarbeiter werden weiterhin betreut. Ammann sei derzeit dabei, mit diesen Personen verschiedene Massnahmen zu prüfen. «Wir werden für alle eine gute Lösung finden», glaubt Daniel Müller. Nach wie vor zählt der Standort Langenthal rund dreihundert Mitarbeiter.

«Es wurden 128 Stellen in mehreren Phasen abgebaut.»



Daniel Müller, Ammann Group

Bei der regionalen Arbeitsvermittlung RAV in Langenthal haben sich letztes Jahr rund zehn von den Kündigungen direkt betroffene, stellensuchende Personen gemeldet. Bis auf eine haben laut der regionalen Arbeitsvermittlung diese zehn Kundinnen und Kunden alle unmittelbar nach der Anmeldung oder nach kurzer Bewerbungsdauer eine neue Stelle gefunden. Zudem teilt das RAV weiter mit, dass der ­Stellenabbau bei der Ammann Group keine quantitativ schwerwiegenden Folgen in der regionalen Arbeitsvermittlung mit sich gebracht habe.

Areal ist in Privatbesitz

Teile des von der Firma nicht mehr genutzten Produktionsgebäudes sind laut Daniel Müller inzwischen vermietet worden. Namen nennt der Pressesprecher indes keine. «Die Prüfung einer Umnutzung der Gebäude ist ini­tiiert worden», so der Ammann-Sprecher weiter.

Das Areal der Ammann Group liegt teilweise im Gebiet des Richtplans zum Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof. Über das Vorprojekt will die Stadt Ende Oktober informieren. «Das Firmenareal ist davon aber nicht ­direkt tangiert», sagt Stadtpräsident Reto Müller auf Anfrage. Es befinde sich im Privateigentum, und solange die Nutzung zonenkonform bleibe, gebe es keinen Grund für ein Handeln der Behörden.

Die Stadt führe zwar mit dem Unternehmen Gespräche über die künftige Nutzung der Fläche. «Ob und wie Ammann das Areal letztlich entwickelt, muss aber von ihnen angestossen werden», so Müller weiter, «wir begleiten diese Entwicklungen einzig als Planungsbehörde.»

«Schwierige Situation»

Die Massenentlassung bei einem der grössten Arbeitgeber der Stadt ist auch am Stapi nicht spurlos vorbeigegangen: «Vor einem Jahr war die Situation natürlich sehr schwierig, insbesondere für die Firma selber.» Der Gemeinderat habe den Schritt der Ammann Group zur Verlagerung der Stellen ins Ausland zwar bedauert, die Familien Schneider und Ammann aber nie verurteilt. «Letztlich hat das Unternehmen seinen sozialen Auftrag erfüllt», betont Reto Müller. Die Betroffenen, die noch nach einer Lösung suchen würden, liessen sich an einer Hand abzählen.

(Langenthaler Tagblatt)