Den Anwohnern den Weg ebnen

«Etliche schwierige Geschäfte stehen für die Gemeinde an», schreibt der Schangnauer Gemeindepräsident Beat Gerber im Mitteilungsblatt. Er spricht damit verschiedene Investitionen in der Gesamthöhe von 1,05 Millionen Franken an, über die die Schangnauer am Freitag an der Versammlung abstimmen werden.

«In Anbetracht des angespannten Finanzhaushaltes ein happiger Betrag», stellt Gerber gegenüber dieser Zeitung fest. Beim Budget 2018 soll bei einem Gesamtaufwand von knapp 3,4 Millionen Franken ein Ertragsüberschuss von 35 000 Franken resultieren.

Neue Linienführung

Mit 470 000 Franken ist die Alperschliessung Büetschli–Luterschwändi der grösste finanzielle Brocken. «Der steile, rund vier Kilometer lange Kiesweg ist vom Unwetter ausgewaschen.» Die Strecke entlang gebe es nicht nur Sömmerungs-, sondern auch Ganzjahresbetriebe, so Gerber.

Anstösser haben neu die Weg­genossenschaft Luterschwändi gegründet und ersuchten im Sommer die Gemeinde um einen Beitrag für das Vorhaben. Die Gesamtkosten betragen rund 2,1 Millionen Franken, Bund und Kanton beteiligen sich daran. «Bei diesem Projekt ist geplant, die Linienführung der Strasse zum Teil zu ändern», so Gerber.

Anders sieht es bei der Sanierung des Strassensteilstücks Güterweganlage Trittschwendi aus. Hier soll die bisherige Strassenführung bestehen bleiben. Geplant ist auf einer Länge von knapp 2700 Metern die Optimierung der Entwässerung, und stellenweise muss der Oberflächenbelag erneuert werden. Bei diesem Geschäft geht es um 140 000 Franken.

Zweiter Kiessammler

Ebenfalls um eine Strasse respektive um einen neuen Kies- und Schwemmholzsammler geht es bei einem weiteren Traktandum. Das von Unwettern geplagte Schangnau soll einen zweiten Sammler bekommen. Gebaut werden soll dieser etwas oberhalb der bereits bestehenden Anlage unweit der Skilifte Bumbach.

Die Kosten für den Neubau tragen Bund und Kanton sowie die Schwellenkorporation und die Gemeinde. Damit der neue Kiessammler bewirtschaftet werden kann, wird jedoch ein lastwagentauglicher Weg ab Zufahrtsstrasse Roseggli vorgeschrieben.

Infolge des grossen öffentlichen Interesses stellt die Schwellenkorporation die Bedingung, dass diese Zufahrtsstrasse von der Gemeinde übernommen wird. Abgestimmt wird über die entschädigungslose Übernahme des Strassenstückes mit dem Vorbehalt, dass der zweite Kiessammler bis spätestens im Jahr 2020 erstellt wird.

Anschluss an ARA

Ebenfalls zur Abstimmung kommt ein Verpflichtungskredit von 440 000 Franken für die Erstellung der Kanalisationsleitungen Waldegg–Leuegg. «Nicht alle Liegenschaften in diesem Gebiet sind an die Kanalisation angeschlossen», sagt Gerber auf Anfrage. Aus diesem Grund verlange das Amt für Wasser und Abfall des Kantons seit längerem die abwassertechnische Entwässerung.

Nebst der Erstellung der öffent­lichen Leitung sieht der Kredit gleichzeitig den Bau einer Druckleitung vor. «Bumbach hat zwar eine eigene Kläranlage», erklärt Beat Gerber. Geplant sei jedoch, in absehbarer Zeit das ganze Bumbachgebiet an die ARA Langnau anzuschliessen. (Berner Zeitung)