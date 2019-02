Die Adev-Energiegenossenschaft mit Sitz in Liestal betreibt entlang der Emme fünf Wasserkraftwerke, vier davon im Emmental. In Hasle-Rügesau Emmenau 1 und 2, in Wiler Moosbrunnen 1 und 2.

In den vergangenen 24 Monaten lief die Produktion aber nicht wie gewünscht: «Die letzten zwei Jahre waren unsere schlechtesten überhaupt in der Wasserkraft», erklärt Adev-Geschäftsleitungsmitglied Andreas Appenzeller.

Dabei wurde im Hitzejahr 2018 nur leicht weniger produziert als im Jahr zuvor. Hatte 2017 ein ausgesprochen trockener Winter eine geringe Produktion zur Folge, war es im vergangenen Jahr bekanntlich ein langer und heisser Sommer.

Nach dem fulminanten Start ins Jahr 2018, mit vielen Niederschlägen und Schnee, sei der Regen von Mai bis Ende November in zahlreichen Gegenden der Schweiz fast gänzlich ausgeblieben, teilte Adev diese Woche mit. «So produzierten zum Beispiel die fünf sonst überdurchschnittlich verlässlichen Wasserkraftwerke an der Emme zum Teil nur noch ein Minimum oder mussten ganz abgeschaltet werden.»