Das lassen sie sich nicht bieten

«Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.» Dieser Spruch von Hermann Hesse hängt im Schangnauer Löwensaal an der Wand. Die über hundert Frauen und Männer, die sich am Freitagabend hier versammeln, wollen das Unmögliche wagen.

Der Gemeinderat und eine Gruppe privater Interessenten haben zu einer Orientierungsversammlung eingeladen, um zu besprechen, wie man sich gegen die Schliessung der Raiffeisenbank-Filiale in Schangnau wehren kann. Es ist kein konspiratives Treffen. Die Bankleitung sei am Montag informiert worden, sagt Gemeindepräsident Beat Gerber. Sie habe den Versammlungstermin «zur Kenntnis genommen». Vertreten ist sie im Löwensaal allerdings nicht.

«Völlig daneben»

«Eigentlich müsste Verwaltungsratspräsident Marco Mutzner jetzt hier stehen», übernimmt nun Ernst Aegerter das Wort. Zweiundzwanzig Jahre sass der ehemalige Schangnauer Gemeindepräsident im Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Oberemmental, acht Jahre war er Präsident, bevor diese auf den 1. Januar 2015 mit der Raiffeisenbank Region Langnau fusionierte.

Aegerter hätte erwartet, dass Mutzner den Schangnauern mindestens ein halbes Jahr im Voraus erklärt hätte, wie es um die Filiale in ihrem Dorf bestellt ist. Stattdessen habe der Gemeindepräsident am 31. Oktober von der Bankleitung erfahren, dass die Filiale einen Monat später geschlossen werde. «Das Tempo erstaunte mich», sagt Gerber. Ernst Aegerter findet es «völlig daneben». Im Oktober habe sich Raiffeisen noch friedlich mit den Schangnauern an der Gewerbeausstellung präsentiert. «Wenig später dann dieser Schlag in den Nacken der Gewerbler.» Dabei sei die als Genossenschaft organisierte Bank, die weder an der Börse noch ausserhalb des oberen Emmentals Geld verdienen dürfe, doch auf die Kunden vor Ort angewiesen.

Wechsel zur Konkurrenz

Nun wollen die Schangnauer der Bankleitung vor Augen führen, was die Schliessung der Filiale zur Folge haben wird. Im Löwensaal kursieren nicht nur Unterschriftenbögen, auf denen die Frauen und Männer mit ihrer Signatur zu verstehen geben, dass sie sich künftig bei anstehenden Bankgeschäften an das Vorgehen der Raiffeisenbank Oberes Emmental erinnern werden. Auf einem anderen Formular werden sie konkreter.

Dort bescheinigen sie, wie gross die Hypothek ist, die bei nächster Gelegenheit gekündigt wird, sofern die Verantwortlichen am Schliessungsentscheid festhalten. Auch das Investitionsvolumen, das sich in den nächsten zwei Jahren abzeichnet, wird notiert. Die Zettel würden auf der Gemeindeverwaltung unter Verschluss gehalten, versichert Gemeindepräsident Beat Gerber. Er und ein weiteres Mitglied des Gemeinderates würden die Summe ermitteln und der Bankleitung am Montag eröffnen, wie viel Geld künftig andere Banken in Schangnau ausleihen würden. Danach stehe es in der Verantwortung des Verwaltungsrates, zu entscheiden, ob es sich lohne, dafür die Kosten für die Bank­filiale zu sparen, sagt Aegerter.

24 Stunden geben sie den Verantwortlichen Zeit, «das Resultat zu würdigen». Lenken sie nicht ein, machen die Schangnauer die Höhe der Summe und die Zahl der Unterschriften öffentlich bekannt.

Frust und Fragen

«Wir wollen unseren Frust sichtbar machen», fasst Ernst Aegerter den Sinn der Aktion zusammen. Und der Frust ist gross. Auch bei den Betreibern der Bäckerei, in der die Schangnauer künftig – gegen eine Gebühr von 4.50 Franken – bis zu 500 Franken Bargeld beziehen können. Nur den Schangnauern zuliebe hätten sie Raiffeisen zugesagt, diese Dienstleistung zu übernehmen, sagt Anita Bieri. Sie hätten gerade mal drei Tage Zeit gehabt, sich dies zu überlegen.

«Ich begreife nicht, wie man mit seinen Kunden vor Ort so umgehen kann.»Ernst Aegerter

ehemaliger Schangnauer

Gemeindepräsident

Auch im Volg, wo die Postagentur eingemietet ist, hat man keine Freude. Denn künftig sollen die Postboten den Raiffeisen-Kunden bis zu 5000 Franken Bargeld überbringen können. Ist niemand zu Hause, um die eingeschriebenen Briefe zu quittieren, bleiben diese bis zu einer Woche in der Agentur. Gern hätten die Schangnauer ihre Sicherheits­bedenken mit den Raiffeisen-Verantwortlichen diskutiert.

Ob ihre Aktion Erfolg hat und die Filiale bleibt, wird sich weisen. «Aber vielleicht können wir wenigstens für andere ­Filialen, die auch auf der Kippe stehen, eine Vorkämpferrolle übernehmen», gibt Aegerter zu bedenken. «Ich begreife nicht, wie man mit seinen Kunden vor Ort so umgehen kann.» (Berner Zeitung)