Im oberen Emmental erkennt man nicht nur an den kürzeren Tagen und den tieferen Temperaturen, dass das Winterhalbjahr läuft. Sondern auch an einem dreispaltigen Inserat oben links auf der hintersten Seite des Anzeigers. Dort teilt die Kinogenossenschaft Langnau jeweils mit, welche Filme in der Kupferschmiede gezeigt werden.