Das kleine Heim findet Hilfe beim grossen Verein

«Gemeinsam in eine gute Zukunft». So überschreiben die Alterszentrum Eggiwil (AZE) AG und der Verein Dahlia ihre Medienmitteilung. Die Vergangenheit der AZE war nicht immer rosig. Vor einem Jahr berichteten wir, dass innerhalb von anderthalb Jahren mindestens die Hälfte des Pflegeteams das Heim verlassen habe. Auch die Pflegedienstleiterinnen blieben jeweils nicht lange. Von Überforderung und mangelnden Ressourcen war die Rede. Diesen Frühling sprang ad interim Peter Müller vom Dahlia Zollbrück in die Bresche. «Die Vergangenheit ist ad acta ­gelegt», sagt nun aber Urs Lüthi, Direktor des Vereins Dahlia. In Eggiwil herrsche eine «gesunde Situation». Mit Christa Zürcher sei auch wieder eine Pflegedienstleiterin im Amt.

Die Mitarbeiter bleiben

Personelle Durststrecken sollen nun definitiv der Vergangenheit angehören. Auf den 1. Januar 2018 übernimmt der Verein Dahlia den Betrieb der AZE. Zu ihm gehören auch die Alters- und Pflegeinstitutionen an der Lenggen und im Oberfeld in Langnau sowie das Altersheim Zollbrück. Der jüngste Zuwachs werde auch weiterhin unter der Marke Alterszentrum Eggiwil geführt, steht in der Mitteilung. Auch sollen sämtliche Arbeitsverhältnisse übernommen und unverändert weitergeführt werden. Für die Bewohnerinnen und Bewohner ändere sich ebenfalls nichts.

Dahlia mietet das Gebäude

Mit der beschlossenen Zusammenarbeit liessen sich Spitzenbelastungen künftig besser ausgleichen, und Synergien könnten genutzt werden, heisst es weiter. Alt-Regierungsstatthalter Simon Bichsel, der als ­Verwaltungsrat der AZE amtet, erklärt darüber hinaus: «Mit mehreren Standorten ist man beweglicher. So muss zum Beispiel nicht in jedem Haus eine Stellvertreterfunktion belegt sein.» Und wenn einmal ein Bett vorübergehend nicht belegt sei, falle das in einem Betrieb mit rund 200 Betten weniger ins Gewicht als in einem kleinen Heim wie Eggiwil mit 31 Betten.

Simon Bichsel macht kein Geheimnis daraus, dass es die Ertragslage war, die den Verwaltungsrat der AZE dazu veranlasste, über eine neue Strategie nachzudenken. Dies in «engster Abstimmung» mit der Gemeinde Eggiwil als Eigentümerin des Heims. Denn in den letzten zwei Jahren habe das Heim den Infrastrukturbeitrag nicht vollumfänglich für spätere Renovationen auf die Seite legen können, sondern habe ihn teilweise für die Deckung der Konsumausgaben verwenden müssen. – Keine sichere Situation für die Gemeinde Eggiwil als Liegenschaftsbesitzerin. Das Gebäude bleibt weiterhin in ihrem Besitz. Aber der Verein Dahlia zahle ihr künftig einen Mietzins, der dem Infrastrukturbeitrag entspreche, sagt Bichsel. «Dank dem Mietvertrag hat die Eigentümerin diesen Betrag nun garantiert.»

Im Verbund günstiger

Dem steigenden Kostendruck will das grössere Konstrukt nun unter anderem mit einer gemeinsamen Administration, besseren Konditionen im Beschaffungsbereich und einem Know-how-Austausch in der operativen Führung begegnen. Und weil der Verein Dahlia Mitglied der Genossenschaft Dedica ist, kann künftig auch das Haus in Eggiwil von verschiedenen Dienstleistungen profitieren. (Berner Zeitung)