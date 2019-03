Sutter störte sich daran, dass die Gemeinde in der Berichterstattung in Zusammenhang gebracht worden sei mit einem Rassismusproblem. «Dazu will ich betonen», so der Gemeindepräsident, «wir distanzieren uns in aller Form von Vorfällen mit rassistischem Hintergrund und verurteilen solche menschenverachtende Äusserungen aufs Schärfste.»

Auch wehre er sich gegen die Behauptung, die Region um Langnau sei ein ausländerfeindliches Gebiet. «Das ist definitiv nicht wahr.» Vielmehr engagiere sich die Gemeinde für die Integration ausländischer Menschen, etwa via die Stiftung Intact oder über den Leistungsvertrag mit dem Verein Langnau Interkulturell. (sgs)