Das einsame Haus mit Wetterhut

«Drätti hät das Zuguet sälber gärn gchouft, wen er schi mit em Gäld besser hätt chönne chehre», schrieb Simon Gfeller in «Em Hag no». Obwohl dem Vater des späteren Mundartschriftstellers die finanziellen Mittel für den Kauf fehlten, «isch du einewäg nid alls dernäbe ggange; der Vater isch du Staatsbawart worde u het das Zuguet i Lähen übercho, u d'Hushaltig isch du derthi züglet.»

So kam es, dass Simon Gfeller am 8. April 1868 in der ehemaligen Sennhütte zur Welt kam. Einer Hütte, die damals schon dem Kanton Bern gehörte. Denn der Staat besitzt «dert i der Trachselgmeind inne zwe grüslig Wäld, u do het's im Winter gross Holzschleg ggäh z'mache».

1863 gekauft, diente das Kleinbauernhaus dem Kanton Bern als Dienstwohnung für Staatsangestellte wie Förster, Waldarbeiter und Wegmeister. Doch nun benötige er diese für die Erfüllung seiner Aufgaben nicht mehr, teilt die Baudirektion auf Anfrage mit.

580 000 Franken Richtwert

Das Amt für Grundstücke und Gebäude hat das Zugut zum Verkauf ausgeschrieben. Es handelt sich um ein Haus mit fünf Zimmern und verschiedenen Nebenräumen. 2016 hat der Kanton das Schindeldach erneuert und für weitere Sanierungen total rund 310'000 Franken investiert. Als Verkaufsrichtwert nennt er nun 580'000 Franken. «Der Markt wird über den definitiven Verkaufspreis entscheiden», steht aber in den Unterlagen. Das Haus geht also an den Meistbietenden.

Die Idylle lockt

Keiner beschreibt die Wohnlage besser als Simon Gfeller in einer autobiografischen Skizze: «Das Haus kauert einsam auf einem über tausend Meter hohen Hügel, um dessen Schultern und kegelstumpfähnlich ausgebogenen Rücken sich ein dunkler Waldmantel schmiegt.

Es guckt unter seinem tief in die Augen gezogenen Wetterhut über eine kleine, fruchtbare Ebene hinweg, die wie ein Halbinselchen von Lärchen und Hochwaldtannen eingefriedet ist und nur den Blick nach Süden freilässt.»

Die Idylle auf diesem Halbinselchen stösst offenbar auf Interesse: Über 100 Dokumentationen seien angefordert worden. Das Evaluationsverfahren wird laut dem zuständigen Amt frühestens Ende November durchgeführt.

(Berner Zeitung)