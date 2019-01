Der 16'000. Einwohner konnte Ende 2014 in Burgdorf begrüsst werden. Vier Jahre später waren es bereits 16'417 Personen – 8420 sind weiblichen und 7997 männlichen Geschlechts. Die Ende 2017 festgestellte Stagnation konnte damit überwunden werden. Im Jahr 2018 entschieden sich 145 Personen, sich in der Zähringerstadt niederzulassen. Einen Teil des Bevölkerungszuwachses führen die Einwohnerdienste der Stadt Burgdorf auf Neubauten an Thunstrasse, Finkhubelweg, Ludwig-Schläfli-Weg, Bahnhofstrasse Oberburg und Strandweg zurück, die im letzten Jahr erstellt wurden.