Das Prinzip der verlängerten Spiesse

Anträge liegen noch keine vor

Im Verhältnis zur Grösse der beiden Regionen seien im Emmental und Oberaargau vergleichsweise mehr Gesuche eingegangen als anderswo im Kanton, stellt Adriano Miceli als stellvertretender Geschäftsführer der Regionalkonferenz fest. Im Vergleich mit dem Emmental verzeichnet Costa in der Nachbarregion lieber etwas weniger Projekte, dafür aber bessere Überlebenschancen.

Noch liegen keine konkreten Anträge vor. Gute Chancen, unterstützt zu werden, hat die Umnutzung des Schlosses Aarwangen in ein Zentrum für Geschichte, Handwerk, Industrie, Produkte und Kultur: Weil es bestens in das Schublädli mit der Aufschrift «Tourismus mit Akzent Kultur» passt. Auch eine «Digitale Agenda», also ein betreuter Veranstaltungskalender im Netz, könnte auf einen Projektbeitrag hoffen.

Im Emmental klingt das ähnlich: Hier ist ein digitaler Aufenthaltsplaner Thema, der wie ein Routenplaner funktioniert, aber auch Angaben zu Zeit, Kosten und Verpflegung enthält. Gleichzeitig ist eine Buchungsplattform in Arbeit, die alle Angebote bündeln und buchbar machen soll.

In einer Hinsicht sieht Widmer in der nicht üppigen Infrastruktur und Erschliessung der beiden Regionen auch Vorteile: dann, wenn es um Erholung und Ruhe geht. Auch dem nimmt sich eine Skizze an, die vom gestressten Manager ausgehend eine Pause im Emmentaler Chrache vorsieht, die mit einem Coaching oder anderen Angeboten ergänzt zum mehrtägigen Aufenthalt werden kann.

19 Projektskizzen sind vorerst aus Workshops in beiden Regionen entstanden, viele mehr schwimmen im Ideenpool. Auch wenn die Skizzen im 50-seitigen Beschrieb des neuen NRP-Programms 2020–2023 enthalten sind, heisst das noch lange nicht, dass sie auch umgesetzt werden. Zwei oder drei Vorhaben aus dem letzten Programm seien überhaupt in dieser Form umgesetzt worden, sagt Miceli. Stattdessen seien andere entstanden, stellt Costa fest, Akteure vernetzt und bestehende Ideen weiterentwickelt worden. «Damit ist das Ziel erreicht.»