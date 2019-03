Das Orchester im Keller

Sechzehn Unterrichtszimmer hat das Schlössli, in jedem wird musiziert. Weitere vier Zimmer dienen als Sekretariat, Schulleiter-, Lehrerzimmer und Aufenthaltsraum. Nun sollen zwei weitere Räume dazukommen. Geplant ist der Ausbau des Kellers.

Zwar sei ein Trend in der Frühmusikförderung spürbar, doch die Zahl der Schüler habe sich in den letzten Jahren immer bei etwa 800 Personen bewegt, sagt Hans Peter Schenk, Leiter der Musikschule Oberemmental in Langnau.

Es ist also nicht der Mangel an Platz, der die Handwerker auf den Plan ruft, sondern: Schenk liess von einer Energieberatungsstelle ausmessen, an welchem Teil des Gebäudes die meiste Wärme entweicht. «Der Keller ist die kälteste Ecke im Haus.» Hinzu komme, dass die Ölheizung in die Jahre gekommen sei und der Brenner ersetzt werden müsse. «Wir haben uns für den Anschluss an den Wärmeverbund Langnau entschieden.»