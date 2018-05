Das Herzensprojekt hat nicht rentiert

Jacqueline Husmann platziert die Stühle auf der Terrasse, legt Lammfelle und rote Wolldecken bereit, wischt die angesammelten Regentropfen von den Tischen. Nach drei Jahren muss Jacqueline Husmann mit ihrem Herzensprojekt, wie sie es nennt, abschliessen. Ende Woche gibt sie die Schlüssel der Kaffeebar Milano Nord ab.

Dabei fing alles so vielversprechend an. Nach fünf Jahren als Sekundarlehrerin hatte sie Lust auf etwas Neues. Mit ihrer Kollegin Stefanie Suter wollte die Berner Oberländerin ins Gastgewerbe einsteigen. Erst liebäugelten sie mit einem Hotel in Kandersteg. Zu gross wäre aber der Investitionsbedarf gewesen, zu ­viele Sanierungsarbeiten hätten angestanden.

Dann bekam die Burgdorferin Stefanie Suter vom leer stehenden Milano Nord Wind. Genau so etwas hatten die beiden gesucht. Hier konnten sie eine gemütliche Kaffeebar an zentraler Lage einrichten. Und zusammen mit Teresa Schmidt nahmen die drei Frauen ihr grosses Projekt in Angriff. Das erste Jahr habe sie schon gefordert, erinnert sich Jacqueline Husmann.

Doch sei sie sich nie zu schade gewesen, bei allen möglichen Leuten anzuklopfen und um Rat zu fragen. «Zudem habe ich in der Küche und im Service Gastroprofis eingestellt.» Nebst Kaffee und Kuchen setzten sie anfangs auf Bagels und Suppen als Mittagsmenü. Später kamen dann Pastateller und Salate dazu.

Ein- bis zweimal die Woche wurden nach 19 Uhr geschlossene Gesellschaften bewirtet, oder es fanden Anlässe statt. Von den dienstäglichen Konzerten bis zum Buchbinder-Workshop. An den übrigen Abenden war das Milano Nord geschlossen. Und das war einer der schwierigen Rahmenbedingungen, so Husmann.

«Durch das Mittagsgeschäft alleine konnten wir nicht genügend Umsatz erzielen.» Zwar ­hätten sie ihr Ziel von rund 20 Menüs pro Tag erreicht. Aber mittags kann man bekanntlich weniger fürs Essen verlangen als abends. Zudem werden kaum Alkohol und weniger Getränke konsumiert. Und darauf hat man die hohen Margen. «Auch haben wir alles selbst aus frischen Zutaten zubereitet, das kostet.»

Nicht am Personal sparen

Zu Fertigprodukten übergehen und an Personal sparen, das kam für Jacqueline Husmann nicht infrage. Die ­33-Jährige holte sich Rat bei einem Gastroexperten. Und es zeigte sich, dass eine alleinige Gastronutzung so gar nicht rentabel sein konnte. Sie musste schweren Herzens die Notbremse ziehen. Am Freitag wird nun ein letztes Mal gefeiert, bevor es am 9. Juni dann unter ­neuer Leitung weitergeht (siehe Kasten).

Was die Zukunft für Jacqueline Husmann bereithält, steht hingegen noch nicht fest. Etwas im Eventmanagement könnte sie sich vorstellen. Erst mal freue sie sich aber, wenn es wieder ruhiger zu und her gehe. Wenn sie wieder Zeit für Freunde, Familie und den Sport habe. «Die letzten drei Jahre habe ich dem Milano Nord alles untergeordnet.»

Eine lehrreiche Zeit

Missen möchte Jacqueline Husmann diese Zeit trotzdem nicht. «Ich habe unglaublich viel gelernt», sagt sie. Zudem habe sie ganz viele Menschen kennen gelernt. Das merkt man auch an diesem Vormittag auf der Terrasse. Immer wieder winken ihr Passanten zu. Ein Tag wie jeder andere, könnte man meinen.

«Es fällt mir nicht leicht, meinem Herzprojekt keine weitere Chance zu geben.» Doch sei sie froh, dass es mit dem Milano Nord weitergehe. «Ich werde bestimmt ab und zu als Gast hier anzutreffen sein.»

Abschlussparty: Freitag ab 17 Uhr und open end im Milano Nord (Berner Zeitung)