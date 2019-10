Das Gewerbe hält weiterhin zusammen

Im Normalfall täten sich die Gewerbetreibenden von Trubschachen diese Arbeit nicht schon wieder an. Sie haben erst vor vier Jahren eine Gewerbeaus­stellung durchgeführt. Am Donnerstagabend eröffnen sie nun bereits wieder eine sogenannte Schache-Mäss. Im Verein sei zwar kein fester Turnus definiert, aber so sechs Jahre warte man in der Regel schon, bis man den Aufwand wieder auf sich nehme, sagt Vereins- und OK-Präsident Beat Wittwer. Doch die Gewerbler von Trubschachen haben einen guten Grund, gerade dieses Jahr zu zeigen, was sie können: Ihr Verein wird 100-jährig. Das wollen sie feiern – zumal es alles andere als selbstverständlich ist, dass es den Verein überhaupt noch gibt.