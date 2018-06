Das Finale war im Trub

Am Freitag endete die Tour d’Emmental mit dem Auftritt von Stiller Has im Löwen Trub. Zumindest offiziell. Denn nun stehen noch Zusatzvorstellungen auf dem Programm der Übergangssaison. Bevor das Casino-Theater Anfang 2019 nach dem Umbau wieder öffnet, gibt es mindestens noch drei Vorstel­lungen. Giacobbo/Müller sowie Mike Müller mit seinem Soloprogramm treten in der zweiten ­Jahreshälfte auf: im Löwen in Schangnau und im Saalbau in Kirchberg. «Die Vorstellungen von Mike Müller waren jeweils innert kürzester Zeit ausverkauft, deshalb haben wir uns für diese Zusatztermine entschieden», sagt der Programmverantwortliche Christoph Müller.

Und in Schangnau sind auch bei der Zusatzvorstellung im August schon wieder alle Tickets weg. Das dürfte daran liegen, dass zwei Personen je 40 Eintritte erstanden haben: die Wirtin des Löwen und der Schangnauer Gemeindepräsident. «Die beiden wollen dafür sorgen, dass diesmal auch die Einheimischen nicht zu kurz kommen», sagt Müller und lacht. Denn bei der letzten Vorführung von Mike Müller hätten viele Schangnauer die Chance auf ein Ticket verpasst.

Meistens ausverkauft

Auch sonst sei die Übergangssaison überraschend gut verlaufen, so der Programmverantwortliche. Die meisten Vorstellungen seien ausverkauft gewesen, oder es habe nur einzelne Plätze frei gehabt. 45 Auftritte an 22 Spielorten standen auf dem Programm der Tour d’Emmental: vom Bären in Ersigen bis zum Rössli in Zollbrück. (Berner Zeitung)