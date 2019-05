Das Ende der maroden Brücke naht

Erst wenn beim Regierungsstatthalteramt keine Einsprachen eingegangen sind, hat die Gemeinde die Gewissheit, dass sie das Projekt umsetzen kann. Für die neue Brücke hat die Stimmbevölkerung im vergangenen November an der Urne einen Kredit von 1,3 Millionen Franken bewilligt.

Der Abstimmung waren einige Diskussionen vorausgegangen, denn die jetzige Holzbrücke ist erst zwölf Jahre alt – und doch schon marode. Da sie ungedeckt sei, habe ihr die Feuchtigkeit ziemlich zugesetzt, erklärt Fischer. Es sei geprüft worden, den Holzsteg zu sanieren und zu überdecken.

Doch die Kostendifferenz zwischen einer neuen Balkenbrücke aus Stahl sowie einer Sanierung und Überdachung sei minim. «Wir wollten nicht mehr weiter an der jetzigen Brücke herumbasteln mit dem Risiko, in ein paar Jahren wieder zu diskutieren, was wir machen wollen.»

Je nach Wetter wird der Holzsteg im Herbst oder Winter demontiert. Gleichzeitig werde auf dem Areal rund um den Hornusserplatz die neue Brücke vorgefertigt, sagt Fischer. Ein Provisorium ist in dieser Zeit aus Kostengründen nicht vorgesehen, womit die Emme dort für einige Wochen nicht mehr gequert werden könnte.

Die Pfeiler taugen noch

Die zwei Hauptstützen können gemäss Jean-Pascal Ammann stehen gelassen werden. Er ist Bauingenieur bei der Emch+Berger AG Bern und hat das Projekt im Auftrag der Gemeinde erarbeitet. Die beiden Pfeiler würden instand gesetzt und leicht erhöht, so Ammann.