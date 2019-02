Doch die Oberemmentaler Metropole gehört zu jenen Orten, die in den letzen Jahren zulegen konnten. Es sind bloss 11 der 40 Gemeinden im Verwaltungskreis Emmental, die Ende 2018 weniger Einwohner registriert hatten als Ende 2008: Affoltern, Kirchberg, Lauperswil, Mötschwil, Röthenbach, Rumendingen, Schangnau, Signau, Sumiswald, Trachselwald und Trub. Wobei Schangnau und Rumendingen nur zwei Bewohner verloren, während der Rückgang in Mötschwil mit 18,8 Prozent und in Röthenbach mit 8,4 Prozent am stärksten war.