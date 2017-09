Das Bundesgericht war auf Reisen

Zuerst ein Besuch im Kambly-Erlebnis, dann Mittagessen im Tigersaal in Langnau. Danach wollten die Gäste das Regionalmuseum Chüechlihus sowie das Dorf Langnau besichtigen und einen Abstecher machen ins Gotthelf-Zentrum Lützelflüh. 255 Personen, allesamt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesgerichts, waren angereist. Darunter 35 von 38 Bundesrichtern, wie Ulrich Meyer sagte. Ihm war es zu verdanken, dass der Personalausflug ins Emmental führte. Der aktuelle Präsident des Bundesgerichts ist zwar in Interlaken geboren, hat aber die Schulzeit im Emmental verbracht. Sein Vater war zuerst Pfarrer in Röthenbach, wechselte dann aber nach Signau, weil das Dorf eine Sekundarschule hatte und der Sohn diese besuchen sollte.

Später habe er als freier Journalist erst für das damalige «Emmenthaler Blatt», später für die «Berner Nachrichten» gearbeitet, erzählte Ulrich Meyer gestern beim Apéro im Tigersaal. Über die Signauer Wahlen habe er geschrieben, über einen Abfallhaufen an der Emme, und bekannt geworden sei auch sein Porträt über die Schranken­wärterin in Schüpbach.

Wie Oscar A. Kambly und Bernhard Antener sei auch er dann bernischer Fürsprecher geworden. «Da sehen Sie nur, wie polyvalent die juristische Ausbildung ist», meinte Ulrich Meyer mit Blick auf den Biskuithersteller und den Langnauer Gemeindepräsidenten, die nebst dem Berner Justizdirektor Christoph Neuhaus zum Mittagessen eingeladen waren. Es sei «der legendäre» Richter Hans-Rudolf Meuter gewesen, der ihn während des Praktikums im Langnauer Amt­haus derart beeinflusst habe, dass er «ganz verwandelt» an die Uni zurückgekehrt sei und unbedingt auch habe Gerichtspräsident werden wollen. (sgs)