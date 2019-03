Der Bahnhof befindet sich auf Gemeindegebiet von Rüdtligen-Alchenflüh, wird aber auch von vielen Kirchbergern genutzt. Und schliesslich ist auch Lyssach vom Projekt betroffen, denn die BLS möchte nicht nur den Bahnhof sanieren, sondern auf einer Länge von 1200 Metern auch das Gleistrassee sowie zwei Bahnübergänge. Einen an der Moserstrasse in Lyssach, den anderen an der Bernstrasse in Alchenflüh.

Eine Begegnungszone

Michael Nobs, Gesamtprojektleiter der BLS, blickte zuerst zurück auf die Geschichte des über 140-jährigen Bahnhofs Kirchberg-Alchenflüh. 1955 sei das erste Bahnhofsgebäude durch das heutige ersetzt worden, so Nobs. Nach über 60 Jahren soll das lachsfarbene Haus abgebrochen werden. Darin befinden sich die Verkaufsstelle der BLS sowie die Betriebsführung. Beides fällt danach weg. Erstere wird geschlossen, Letzteres wird künftig vom Fernsteuerzentrum in Spiez aus gemacht.

Weiter muss die BLS in Alchenflüh die Bahntechnik erneuern, das Stellwerk von 1965 ersetzen und die Gleisanlagen optimieren. Statt wie bisher elf brauche es nur noch vier Weichen, erklärte Nobs. Schliesslich will die BLS die Perrons auf 220 Meter verlängern sowie die Ein- und Ausstiegsverhältnisse am Bahnhof verbessern, weshalb sie die Bahnsteige erhöht. Dadurch werde das Behindertengleichstellungsgesetz umgesetzt.

Die BLS will das gesamte Areal rund um die Station neu gestalten und aufwerten. Dies mit einem modernen Bahnhof inklusive Unterführung sowie neuen Parkplätzen auf der Seite der Landi. Dort sollen gemäss dem Gesamtprojektleiter auch Abstellplätze für Elektrofahrzeuge geschaffen werden. Der Bahnhofplatz wird durch den Abbruch des alten Bahnhofsgebäudes ein ganz anderes Erscheinungsbild erhalten, aber auch durch eine Begegnungszone.

Öffentliche Toilette und Kiosk

Eine solche will die Gemeinde realisieren, wobei die Planung gemäss Gemeinderat Rolf Waldspurger (SVP) noch in den Kinderschuhen steckt. Es seien bisher die Wünsche des ansässigen Gewerbes aufgenommen worden, sagte er. Nun will der Rat auch Inputs der Bevölkerung einholen. Wichtig sei, dass die Sicherheit, die Verkehrsführung sowie die Parkplatzsituation sauber geklärt würden und Gewerbe und Bevölkerung einbezogen würden, so Waldspurger.