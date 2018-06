Damit das Nass nicht versiegt

«Wenn die Grundwasserfassung im Bleichischachen verunreinigt worden wäre, hätten wir ein Problem gehabt», sagt Markus Sommer, Leiter Erdgas, Wasser und Energiecontracting, der Localnet AG. Diese Sorge muss er heute nicht mehr haben.

Durch den Bau einer Versorgungsleitung zwischen dem Netz der «Emmental Trinkwasser» und jenem der städtischen Energiefirma Localnet AG kann jetzt nahezu ausgeschlossen werden, dass den gut 16'000 Burgdorferinnen und Burgdorfern das kostbare Nass einmal ausgehen würde.

Wohl hätte man im Notfall auf die 1898 von der Wasserversorgung Burgdorf im Luterbachtal erschlossenen Quellen zurückgreifen können. Denn diese stellten in den ersten Jahrzehnten die gesamte Trinkwasserversorgung von Burgdorf und der Region Luterbach sicher. «Diese Quellen sind zwar ergiebig, jedoch zu wenig kräftig, um als zweites Standbein der Wasserversorgung weiter genutzt zu werden und die Stadt im Notfall allein versorgen zu können», erklärt Markus Sommer.

Doch nicht primär die fehlende Menge ist das Manko der Quellen im Luterbachtal, sondern die im Bedarfsfall nicht garantierte Qualität des Wassers. Dies, weil es im Bereich der Quellfassungen keine gesetzlich verankerte Schutzzone gibt. Will heissen: Das Trinkwasser kann nur so lange genutzt werden, bis die Landwirte im Luterbachtal übermässig Jauche oder in einer hohen Konzentration Düngemittel austragen. Glücklicherweise sei dies aber nie vorgekommen. Als zweites vom kantonalen Amt für Wasser und Abfall verlangtes Standbein der Wasserversorgung konnten diese Quellfassungen also nicht mehr infrage kommen.

Nach 120 Jahren ist Schluss

Mit dem Bau von zwei Grundwasserpumpwerken mit total fünf Pumpen (maximale Förderleistung von 22'500 Litern pro Minute) und der Errichtung der Schutzzone im Bleichischache hatte die Bedeutung der Quellzuleitungen aus dem Luterbachtal in den letzten Jahren ohnehin stetig abgenommen, bis hin zur reinen Notwasserversorgung.

120 Jahre nach der Inbetriebnahme wurde die Hauptleitung deshalb in den letzten Monaten vom Burgdorfer Wassernetz abgehängt. Der Rückbau erfolgt nun schrittweise. «Die Quellrechte werden den Eigentümern wieder zurückgegeben», sagt Sommer. Teile der Fassungen könnten dann weiterhin für Kuhtränken oder zur Bewässerung genutzt werden.

Die Suche nach einem Ersatz

Die städtische Energieversorgerin Localnet AG stand damit vor der Frage: Wo kann Trinkwasser bezogen werden, falls die Grundwasserfassung im Bleichischachen einmal ausfallen sollte? Fündig wurden die Burgdorfer im Zuge der generellen Wasser­versorgungsplanung. «Es handelt sich dabei nicht um eine Quelle im klassischen Sinn, sondern um die Nachbarwasserversorgung ‹Emmental Trinkwasser›», erklärt Markus Sommer. Bis vor genau einem Jahr war diese unter dem Namen Wasserversorgung Vennersmühle bekannt.

Für die Bevölkerung resultiert eine höhere Versorgungssicherheit.



Mit dieser Verbindung habe in der Wasserversorgung der Stadt ein Meilenstein gesetzt werden können, ist Sommer überzeugt. Denn bereits vor 30 Jahren habe man über diese Möglichkeit gesprochen. «Wir haben das Glück, dass die Leitung aus Rüderswil zu den Reservoiren der ‹Emmental Trinkwasser› quer durch die Stadt führt. So lag es nahe, dass man hier die geeignetste Stelle suchte, um die beiden Netze zusammenzuhängen.»

Noch kein Ernstfall

Die neu erstellte Verbindung der beiden Wasserversorgungen an der Kirchbergstrasse, in der Nähe des McDonald’s, dient allerdings nicht nur den Burgdorfern, sondern auch der Bevölkerung in den 13 Verbandsgemeinden der «Emmental Trinkwasser». Da jedoch der Druck in den beiden Wasserversorgungen nicht gleich hoch ist, benötigt es in Richtung Burgdorf zusätzliche Pumpen und in die andere Richtung eine Druckreduktion.

«Diese Installationen gewährleisten bei einem Ausfall einer Wasserfassung einen raschen und zuverlässigen Wasseraustausch», so Markus Sommer. Dadurch resultiere für die Bevölkerung eine «noch höhere Versorgungssicherheit». Wohl sei die Leitung stets mit Wasser gefüllt, dieses fliesse aber nur im Bedarfsfall. Jedoch: Damit sich keine Keime bilden könnten, werde die neue Verbindung monatlich durchgespült. Aktuell diskutiert werde die Frage, ob auch zum Oberburger Wassernetz eine Verbindung gebaut werden solle.

Erfolgreiche Testphase

Noch musste die neue Verbindungsleitung zwischen «Emmental Trinkwasser» und Localnet AG nie für einen Notfall genutzt werden. Erste Versuche hätten schon im letzten Jahr stattgefunden, erklärt Sommer: «Die Testphase ist erfolgreich abgeschlossen. Während eines kurzen Engpasses konnten im letzten Sommer bereits erste Wassermengen an die ‹Emmental Trinkwasser› abgegeben werden.» (Berner Zeitung)